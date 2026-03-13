Prima pagină » Știri externe » Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat

13 mart. 2026, 15:32
Grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln continuă să sprijine Operațiunea Epic Fury și să proiecteze putere de pe mare, se arată pe pagina de socializare X a Comandamentului Central al SUA, după ce Teheranul a susținut joi că a atacat acest portavion cu rachete și drone.

În prezent, grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln desfășoară operațiuni ofensive din Oceanul Indian sub egida Operațiunii Epic Fury, campania militară lansată de Statele Unite împotriva Iranului.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a susținut vineri că a atacat portavionul cu rachete și drone, făcându-l neoperațional și, prin urmare, forțat să se retragă. În replică, doi oficiali care au vorbit pentru CBS News sub anonimat au declarat că Statele Unite au tras asupra unei nave iraniene care s-a apropiat prea mult de portavion. Aceștia au spus că o navă a Marinei SUA a încercat să tragă asupra navei iraniene folosind tunul său Mark-45, dar a ratat de mai multe ori ținta. Ulterior, un elicopter echipat cu rachete Hellfire a fost ridicat și a lovit nava cu două dintre rachete.

După acest moment, Comandamentul Central al SUA a postat pe X imagini cu grupul de luptă, despre care a spus că va continua să sprijine operațiunea Epic Fury.

