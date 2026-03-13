Prima pagină » Știri externe » Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au adoptat o practică neobișnuită pentru a nu fi atacate de Iran. La ce tactică au apelat comandanții lor

13 mart. 2026, 15:11, Știri externe
Navele comerciale care tranzitează în prezent Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic au adoptat o tactică de supraviețuire neobișnuită, în contextul escaladării conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. Multe ambarcațiuni care tranzitează Strâmtoarea au ales să își modifice semnalele de identificare pentru a pretinde că au legături cu China, sperând să evite să fie vizate de atacurile tot mai intense legate de conflictul cu Iranul, scrie AP.

De la începutul conflictului și până joi, cel puțin 19 nave comerciale din regiunea Strâmtorii Ormuz au fost avariate ca rezultat al conflictului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran de cealaltă parte.

Membrii echipajelor introduc manual mesaje în sistemul de identificare automată, care în mod normal indică destinația și, în loc de portul de sosire, aceștia afișează mesaje precum „CHINA OWNER ALL CHINESE” sau „CHINESE VSL AND CREW”. Iranul a anunțat că vizează doar navele care au legătură cu Statele Unite, Israel sau Europa, dar permite în schimb tranzitul navelor chinezești în contextul în care Beijingul este cel mai important partener economic și cel mai mare cumpărător de petrol al petrolului iranian.

Până în prezent, potrivit unor analize, navele care au folosit aceste semnale aveau, într-adevăr, legături legitime cu China. În schimb, nu au fost confirmate cazuri de nave fără nicio conexiune care să arate o afiliere nelegitimă cu China. Cu toate acestea, tactica nu asigură succesul. Spre exemplu, nava container Source Blessing, care este deținută de chinezi, dar operată de danezi, a fost lovită în ciuda semnalizării identității chineze.

„Scopul principal al navelor care se identifică public drept «chineze» în timp ce tranzitează Golful sau Strâmtoarea Ormuz este în primul rând de a reduce riscul de a fi atacate, mai degrabă decât de a facilita trecerea prin strâmtoarea în sine”, a declarat Ana Subasic, analist de risc comercial la firma de date și analiză Kpler, care deține MarineTraffic.

