Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”

08 aug. 2025, 15:05, Comunicate de presă
Pe 11 august 2025, ProMotor lansează episodul cu numărul 80 al seriei „Podcast cu Prioritate”, avându-l ca invitat pe actorul și producătorul Codin Maticiuc.

Episodul este disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Realizarea podcastului este posibilă cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor.

În dialogul cu Luci Popa, Codin Maticiuc vorbește despre noul său film, „Cursa”, despre responsabilitatea la volan și despre cum ar arăta distribuția ideală într-o producție fără limite de buget.

„Cursa” este descrisă de invitat drept „o producție extrem de grea, un film foarte scump” raportat la standardele cinematografiei românești, un proiect ambițios care a necesitat resurse și energie pe măsură.

Deși nu se declară un pasionat fervent de automobile, Maticiuc subliniază importanța conduitei preventive în trafic. În viziunea sa, un șofer bun se definește prin disciplină, anticipare și respect pentru ceilalți participanți la trafic, mai mult decât prin performanțe tehnice sau experiență la volan.

Într-o secvență mai relaxată a conversației, invitatul își imaginează o distribuție ideală pentru viitoare producții, aducând împreună actori consacrați internațional și talente locale. Criteriul principal: chimia dintre interpreți și autenticitatea în interpretare, fără artificii gratuite, dar cu povești care lasă urme în memoria publicului.

Pe parcursul episodului, discuția pendulează între culisele producției „Cursa” și reflecțiile personale ale lui Maticiuc asupra alegerii proiectelor. Se conturează astfel un portret al unui profesionist care îmbină realismul cu ambiția, rămânând constant ancorat în oameni și povești mai mult decât în spectaculosul gratuit.

Episodul complet poate fi urmărit începând de luni, 11 august 2025, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

