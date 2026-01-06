Prima pagină » Comunicate de presă » Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

06 ian. 2026, 10:00, Comunicate de presă
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) beneficiază de fonduri europene pentru cadastrarea a 660 de comune, derulând Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027 care vizează înregistrarea gratuită a peste 5,7 milioane de hectare.

Astfel, toate proprietățile din cele 660 de comune sunt măsurate și înscrise oficial în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe baza documentelor existente. Procesul este gratuit pentru cetățeni, care beneficiază și de dezbaterea gratuită a succesiunilor. Tot ce trebuie să facă moștenitorii este să se prezinte atunci când sunt chemați de notar.

De ce este importantă dezbaterea gratuită a succesiunilor

În zonele rurale este des întâlnită situația în care moștenitorii nu întreprind demersurile legale pentru deschiderea succesiunii. Acest fapt are mai multe cauze precum lipsa resurselor financiare sau absența moștenitorilor care, de cele mai multe ori, sunt plecați din țară.

Cum se realizeză succesiunea gratuită

Succesiunea gratuită în cadrul procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, este un demers realizat de primărie, prin secretarul instituției, care sesizează Camera Notarilor Publici în vederea deschiderii procedurii de dezbatere a succesiunii. Acesta întocmește un dosar care conține date (din registrele fiscal și agricol) referitoare la proprietarul decedat și bunurile acestuia, precum și date ale posibililor moștenitori.

Notarul căruia i s-a repartizat dosarul succesiunii face toate demersurile necesare dezbaterii acesteia, iar costurile sunt decontate de ANCPI.

Până când este gratuită succesiunea

Indiferent de data la care primăria sesizează Camera Notarilor Publici pentru dezbaterea succesiunii, decontarea certificatelor de moştenitor de către ANCPI se poate face doar dacă acestea au fost eliberate în termen de doi ani de la sesizare. În cazul în care procedura succesorală se finalizează peste acest termen, onorariul este suportat de moştenitori.

Moștenitorii al căror certificat este eliberat până la finalizarea procesului de înregistrare sistematică beneficiază de gratuitate pentru succesiune dar și la deschiderea cărților funciare. În cazul în care certificatele de moștenitor sunt eliberate după termenul de doi ani, iar procesul de înregistrare a proprietăților a fost finalizat, moștenitorii vor solicita înscrierea în cartea funciară cu achitarea tarifelor prevăzute de lege.

În consecință, este important ca moștenitorii să se prezinte când sunt citați de notar pentru a beneficia de gratuitatea succesiunii.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

