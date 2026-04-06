Când devine starea de rău o urgență medicală

Durerea de burtă, greața ori durerea de cap pot părea, la început, simple neplăceri de moment. Majoritatea persoanelor aleg să aștepte, sperând că simptomele vor trece de la sine. Însă, un disconfort considerat inițial banal poate fi semnul unei urgențe digestive, neurologice sau chirurgicale, dacă acesta persistă iar starea de sănătate se înrăutățește. Într-un astfel de context, amânarea consultului medical nu face decât să favorizeze apariția unor eventuale complicații.

În cazul unei urgențe medicale, un prim semnal de alarmă este durerea abdominală intensă, severă și persistentă. În această situație, nu mai este vorba doar de un disconfort după masă, ci despre o durere puternică, care nu cedează, se accentuează, trezește pacientul din somn sau este însoțită de febră, balonare severă, transpirații reci ori stare de slăbiciune. O astfel de manifestare poate ascunde afecțiuni grave, de la inflamații acute și ocluzii digestive până la complicații biliare sau perforații. În astfel de cazuri, prezentarea directă la un compartiment de primiri urgențe este o măsură firească pentru evitarea complicațiilor și nu un exces de prudență.

La fel de important este contextul în care apar vărsăturile repetate. Un episod izolat poate avea cauze minore, însă vărsăturile frecvente, semnele de deshidratare, durerile abdominale asociate sau apariția sângelui în conținutul eliminat schimbă complet datele problemei, iar depistarea cauzei necesită evaluare de urgență, analize și tratament imediat.

Hemoragiile digestive sunt, la rândul lor, un motiv serios de prezentare la urgență. Pierderile de sânge pot fi importante chiar și când manifestările clinice nu par foarte severe, pentru că tabloul clinic se poate schimba radical într-un timp scurt.

Nici durerea de cap nu trebuie considerată în unele situații o problemă medicală minoră. O migrenă cunoscută, cu care pacientul s-a mai confruntat în trecut, are, de multe ori, un tipar recognoscibil. În schimb, când cefaleea se instalează brusc, este extrem de intensă și diferită de episoadele anterioare, este însoțită de tulburări de vedere, amorțeli, confuzie, vărsături sau dificultăți de vorbire, situația trebuie tratată ca o urgență medicală. În astfel de cazuri, evaluarea rapidă poate face diferența între o intervenție la timp și apariția unor complicații severe.

Aceeași regulă se aplică și pentru colica biliară. Multe persoane o descriu ca pe o durere intensă, severă, resimțită în partea dreaptă a abdomenului, uneori cu iradiere spre spate sau umăr, însoțită de greață și stare de vomă. Dacă durerea persistă, reapare în crize dese sau se asociază cu febră și vărsături, simptomele nu mai trebuie gestionate acasă, ci într-o unitate de primiri urgențe.

Atunci când manifestările devin intense, persistă, sunt neobișnuite ori sunt asociate cu alte semne de alarmă, este indicată adresarea directă la un compartiment de primiri urgențe. Recunoașterea rapidă a gravității situației înseamnă un diagnostic precoce, un tratament inițiat la timp și limitarea riscului de apariție a unor complicații majore.

Spitalul Clinic SANADOR dispune de un Compartiment de Primiri Urgențe, unde pacienții au acces nonstop la asistență medicală de urgență contra cost, asigurată o echipă de medici urgentiști foarte bine pregătiți. Pentru un diagnostic corect și în timp optim, pacienții beneficiază de analize medicale efectuate prin protocolul point-of-care și investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla, CT 128 slice, radiologie digitală și ecografii. Atunci când pacientul necesită monitorizare sau investigații suplimentare, acesta poate fi internat pe secția de specialitate din Spitalul Clinic SANADOR, datorită celor 26 de linii de gardă.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților, Spitalul Clinic SANADOR, prin Compartimentul de Primiri Urgențe, dispune și de un Serviciu de Ambulanță propriu, cu flotă modernă și dispecerat dedicat, asigurând pacienților asistență medicală prespitalicească și transport specializat la spital.

