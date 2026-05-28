Prima pagină » Comunicate de presă » Carmistin The Food Company accelerează investițiile în nutriția animală și vizează o capacitate de producție de 1 milion tone furaje până în 2030

Carmistin The Food Company accelerează investițiile în nutriția animală și vizează o capacitate de producție de 1 milion tone furaje până în 2030

Carmistin The Food Company accelerează investițiile în nutriția animală și vizează o capacitate de producție de 1 milion tone furaje până în 2030
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Carmistin The Food Company continuă dezvoltarea segmentului de nutriție animală, printr-o nouă etapă de investiții în extinderea și modernizarea fabricilor de furaje, cu obiectivul de a atinge o capacitate anuală de producție de 1 milion tone până în 2030, de la 735.000 tone, cât produce în prezent.

Strategia vine în continuarea achiziției diviziei de nutriție animală din România a companiei Cargill și reflectă direcția de dezvoltare a Grupului Carmistin de a susține competitivitatea zootehniei locale, prin tehnologii moderne, eficiență operațională și produse de nutriție adaptate nevoilor fermierilor locali.

Unul dintre proiectele importante de investiții ale Carmistin pentru următorii ani este construirea celei mai mari fabrici de furaje din România, proiectată la o capacitate de producție de 85 to/h. Prin cele șase fabrici de nutrețuri combinate pe care le operează în prezent, dintre care una excluisv BIO, Grupul Carmistin urmărește modernizarea infrastructurii de producție și consolidarea standardelor de calitate, siguranță alimentară și trasabilitate.

„Planurile de investiții vor fi adaptate nevoilor fiecărei fabrici și vor include soluții tehnologice de top pentru instalarea de echipamente moderne, în scopul creșterii performanței și calității produselor, concomitent cu implementarea unor soluții cu impact redus asupra mediului. Nutriția influențează direct performanța și bunăstarea animalelor și, în final, calitatea produselor pe care le consumăm. Înțelegerea acestei etape din lanțul nostru integrat de producție alimente este foarte importantă pentru echipa Carmistin, fiindcă reflectă preocuparea noastră pentru responsabilitate și inovație în industria în care activăm.”, a declarat Cristina Popa, director general adjunct Carmistin The Food Company.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Riad Abi Haidar, One United Properties: „București are energia și premisele pentru a deveni un oraș de referință pe harta ospitalității europene”
16:44
Riad Abi Haidar, One United Properties: „București are energia și premisele pentru a deveni un oraș de referință pe harta ospitalității europene”
COMUNICAT Astăzi începe „Carnaval în cetate”, cel mai mare festival al verii din Transilvania
15:16
Astăzi începe „Carnaval în cetate”, cel mai mare festival al verii din Transilvania
REACȚIE Adrian Năstase: Răspunderea morală a președintelui Partidului Național Liberal față de Moștenirea Titulescu
11:32
Adrian Năstase: Răspunderea morală a președintelui Partidului Național Liberal față de Moștenirea Titulescu
COMUNICAT COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4
10:14, 27 May 2026
COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4
AUTO Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
16:59, 26 May 2026
Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
COMUNICAT Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
18:26, 22 May 2026
Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ceva ciudat s-a întâmplat cu Pământul în 2010, iar oamenii de știință tot nu înțeleg ce a fost

Cele mai noi

Trimite acest link pe