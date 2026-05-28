Carmistin The Food Company accelerează investițiile în nutriția animală și vizează o capacitate de producție de 1 milion tone furaje până în 2030

Carmistin The Food Company continuă dezvoltarea segmentului de nutriție animală, printr-o nouă etapă de investiții în extinderea și modernizarea fabricilor de furaje, cu obiectivul de a atinge o capacitate anuală de producție de 1 milion tone până în 2030, de la 735.000 tone, cât produce în prezent.

Strategia vine în continuarea achiziției diviziei de nutriție animală din România a companiei Cargill și reflectă direcția de dezvoltare a Grupului Carmistin de a susține competitivitatea zootehniei locale, prin tehnologii moderne, eficiență operațională și produse de nutriție adaptate nevoilor fermierilor locali.

Unul dintre proiectele importante de investiții ale Carmistin pentru următorii ani este construirea celei mai mari fabrici de furaje din România, proiectată la o capacitate de producție de 85 to/h. Prin cele șase fabrici de nutrețuri combinate pe care le operează în prezent, dintre care una excluisv BIO, Grupul Carmistin urmărește modernizarea infrastructurii de producție și consolidarea standardelor de calitate, siguranță alimentară și trasabilitate.

„Planurile de investiții vor fi adaptate nevoilor fiecărei fabrici și vor include soluții tehnologice de top pentru instalarea de echipamente moderne, în scopul creșterii performanței și calității produselor, concomitent cu implementarea unor soluții cu impact redus asupra mediului. Nutriția influențează direct performanța și bunăstarea animalelor și, în final, calitatea produselor pe care le consumăm. Înțelegerea acestei etape din lanțul nostru integrat de producție alimente este foarte importantă pentru echipa Carmistin, fiindcă reflectă preocuparea noastră pentru responsabilitate și inovație în industria în care activăm.”, a declarat Cristina Popa, director general adjunct Carmistin The Food Company.