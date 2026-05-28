Prima pagină » Știri externe » Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări

Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări

Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul suedez Ulf Kristersson și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au anunțat că 16 avioane de vânătoare Gripen vor fi transferate în Ucraina, iar alte 22 de aeronave noi vor fi vândute. Primele livrări ale escadrilei, complet echipate cu o suită completă de arme, sunt programate pentru 2027.

Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul suedez Ulf Kristersson au semnat o declarație privind aprofundarea cooperării în domeniul apărării la baza aeriană Uppsala. Documentul anterior, o scrisoare de intenție,  fusese semnat în timpul ultimei vizite a lui Zelensky în Suedia.

„Transferăm Gripen. Ucraina va achiziționa 22 de modele noi de Gripen”, a declarat Kristersson, conform RBC-Ukraine.

Negocierile privind noua aeronavă sunt în curs de desfășurare și se așteaptă să fie finalizate până în 2030.

Potrivit lui Kristersson, livrările de Gripen vor începe în 2027. Zelenski, la rândul său, a declarat că se așteaptă să primească prima aeronavă mai devreme

„Ne așteptăm să primim primele Gripen în următoarele 10 luni și vom face tot posibilul de partea noastră”, a declarat președintele.

Suedia transferase anterior Ucrainei sistemele de rachete sol-aer Hawk. Gripen este acum așteptat să devină următorul pas în consolidarea apărării aeriene a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Motivul alegerii avioanelor de vânătoare Gripen

Potrivit lui Kristersson, chiar și aeronavele din epoca sovietică ar putea oferi o oarecare asistență în ceea ce privește capacitățile de recunoaștere și radar, dar pe termen lung, Gripen este opțiunea optimă pentru protejarea spațiului aerian ucrainean.

„Apărarea aeriană este ceea ce Ucraina are cea mai mare nevoie în acest moment. Simțim acest lucru aproape în fiecare zi”, a subliniat prim-ministrul suedez.

Zelenski a declarat că Ucraina va achiziționa toate cele 150 de avioane de vânătoare.

„Contăm pe aceste 90 de miliarde (din Europa – n.r.). Vom face acest lucru pas cu pas. Avem nevoie de aceste aeronave, iar pentru Ucraina acesta este un nou capitol”, a spus președintele.

Anterior, Suedia a explicat de ce sprijinirea Ucrainei se aliniază cu propriile interese de securitate.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN IRAN Scoop: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
19:27
Scoop: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump
JUSTIȚIE Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
18:45
Poliția italiană a arestat trei traficanți de droguri și a confiscat lingouri de aur, ceasuri de lux, vile și active în valoare de 200 de milioane de euro de la o rețea infracțională care a avut legături cu „Diabolik”, ultimul șef al mafiei siciliene
FLASH NEWS Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii
17:58
Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii
ULTIMA ORĂ Trei petroliere au fost atacate de drone necunoscute în Marea Neagră. Nu s-au raportat victime
17:30
Trei petroliere au fost atacate de drone necunoscute în Marea Neagră. Nu s-au raportat victime
INEDIT Bivolul din Bangladesh care a devenit faimos pe internet pentru că seamănă cu Trump a fost salvat de la ritualul sacrificării
17:20
Bivolul din Bangladesh care a devenit faimos pe internet pentru că seamănă cu Trump a fost salvat de la ritualul sacrificării
SCANDALOS Washington Post: Trump vrea să lanseze o nouă bancnotă 250 de dolari cu chipul său pe ea
17:09
Washington Post: Trump vrea să lanseze o nouă bancnotă 250 de dolari cu chipul său pe ea
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Arheologii au descoperit cele mai vechi unelte de lemn din istoria omenirii
ULTIMA ORĂ Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
19:27
Instanța supremă constituie un complet de divergență pentru a decide soarta celor doi procurori arestați, Teodor Niță și Gigi Ștefan
FLASH NEWS Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
19:01
Nicușor Dan a atacat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului, adoptată după crima din Timiș. Ce măsuri contestă președintele
UTILE Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
18:55
Amendă de 200 de euro în această țară frecventată de români, pentru o banală greșeală care implică suportul pentru telefonul mobil din mașină
FLASH NEWS Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
18:38
Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău
UTILE Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața
18:34
Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața
EXCLUSIV Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro
18:29
Cuba, următoarea țintă a lui Trump. Ștefan Popescu: Sunt convins că va fi următoarea pe listă/Rețeta e aceeași, cu Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe