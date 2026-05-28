Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina. Când sunt programate primele livrări

Premierul suedez Ulf Kristersson și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au anunțat că 16 avioane de vânătoare Gripen vor fi transferate în Ucraina, iar alte 22 de aeronave noi vor fi vândute. Primele livrări ale escadrilei, complet echipate cu o suită completă de arme, sunt programate pentru 2027.

Suedia trimite avioane de vânătoare Gripen în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul suedez Ulf Kristersson au semnat o declarație privind aprofundarea cooperării în domeniul apărării la baza aeriană Uppsala. Documentul anterior, o scrisoare de intenție, fusese semnat în timpul ultimei vizite a lui Zelensky în Suedia.

„Transferăm Gripen. Ucraina va achiziționa 22 de modele noi de Gripen”, a declarat Kristersson, conform RBC-Ukraine.

Negocierile privind noua aeronavă sunt în curs de desfășurare și se așteaptă să fie finalizate până în 2030.

Potrivit lui Kristersson, livrările de Gripen vor începe în 2027. Zelenski, la rândul său, a declarat că se așteaptă să primească prima aeronavă mai devreme

„Ne așteptăm să primim primele Gripen în următoarele 10 luni și vom face tot posibilul de partea noastră”, a declarat președintele.

Suedia transferase anterior Ucrainei sistemele de rachete sol-aer Hawk. Gripen este acum așteptat să devină următorul pas în consolidarea apărării aeriene a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Motivul alegerii avioanelor de vânătoare Gripen

Potrivit lui Kristersson, chiar și aeronavele din epoca sovietică ar putea oferi o oarecare asistență în ceea ce privește capacitățile de recunoaștere și radar, dar pe termen lung, Gripen este opțiunea optimă pentru protejarea spațiului aerian ucrainean.

„Apărarea aeriană este ceea ce Ucraina are cea mai mare nevoie în acest moment. Simțim acest lucru aproape în fiecare zi”, a subliniat prim-ministrul suedez.

Zelenski a declarat că Ucraina va achiziționa toate cele 150 de avioane de vânătoare.

„Contăm pe aceste 90 de miliarde (din Europa – n.r.). Vom face acest lucru pas cu pas. Avem nevoie de aceste aeronave, iar pentru Ucraina acesta este un nou capitol”, a spus președintele.

Anterior, Suedia a explicat de ce sprijinirea Ucrainei se aliniază cu propriile interese de securitate.

