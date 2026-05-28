De ce a ajuns benzina să coste mai mult decât motorina

Benzina a devenit mai scumpă decât motorina în majoritatea stațiilor de distribuție din România, iar în altele diferența de preț a devenit aproape insesizabilă. Evoluția este surprinzătoare în condițiile în care țara noastră produce suficientă benzină, din care se și exportă, dar nu și suficientă motorină, combustibil consumat majoritar, care se importă. Una dintre explicații este și piața europeană.

Scumpirea benzinei este o premieră de la declanșarea războiului din Iran, perioadă în care motorina a fost mult mai afectată de creșterile de preț decât benzina. Marți, 26 mai, în stațiile Rompetrol, motorina standard costa 9,34 lei/litru, în timp ce benzina era comercializată cu 9,38 lei/litru. Valul de scumpiri s-a extins miercuri, 27 mai, în majoritatea rețelelor de carburanți, care au majorat prețul benzinei standard cu încă 15 bani/litru, în timp ce prețul motorinei a rămas neschimbat.

Tendința a continuat și astăzi, 28 mai, iar benzina standard a ajuns să coste cu 19 bani mai mult față de ziua precedentă. În unele benzinării, diferența de preț dintre cei doi carburanți s-a resimțit și mai tare și a ajuns până la 29 de bani pe litru. Interesant este că motorina premium a rămas în continuare mai scumpă decât benzina premium în aceleași stații de distribuție din țară.

Paradox la pompă. Benzina mai scumpă decât motorina

Scumpirea litrului de benzină, schimbare neobișnuită pentru cei mai mulți șoferi români, are însă câteva explicații. În acest moment, sunt în vigoare două măsuri adoptate de Guvern în contextul crizei petroliere: adaosurile comerciale sunt limitate pe tot lanțul de distribuție, iar în cazul motorinei există o reducere de 30 de bani pe litru la acciză.

„Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare”, se arată în actul normativ.

Practic, operatorii lucrează lunar pe estimări privind volumele, costurile și marjele, iar spre finalul lunii pot apărea ajustări de preț, astfel încât media adaosului practicat să nu depășească pragul permis raportat la perioada de referință din anul anterior. Companiile de distribuție din țara noastră au explicat că reglementarea face ca schimbările de preț să fie mai puțin previzibile și mai abrupte decât înainte, când prețurile carburanților erau stabilite strict în funcție de politicile comerciale care țineau cont de cotații.

Diferențele de preț, explicate de piața europeană

Evoluțiile diferite ale benzinei și motorinei reflectă și dinamica pieței europene. Potrivit datelor din piață, de la începutul lunii mai cotațiile spot ale motorinei în Europa au scăzut cu 44 dolari/tonă, dar benzina a recuperat puternic și a urcat cu aproximativ 127 dolari/tonă după minimul atins pe 7 mai. Acesta este motivul pentru care operatorii majorează prețul benzinei, dar păstrează motorina stabilă sau chiar o ieftinesc.

De altfel, diferențele de preț țin și de variațiile de cerere sezonieră, care influențează cotațiile. În aceste zile, cotațiile Platt s Med, luate în calcul la stabilirea prețurilor de la pompă, au ajuns la un nivel asemănător pentru ambii carburanți.

