Prima pagină » Știri externe » Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii

Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii

Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Rusia și Afganistanul au semnat un acord de cooperare militară. Deși conținutul exact al înțelegerii nu a fost făcut public, oficialii afgani vorbesc despre extinderea relațiilor bilaterale, în timp ce Kremlinul continuă procesul de legitimare diplomatică a talibanilor.

Acord militar semnat la Moscova

Rusia și Afganistanul au semnat miercuri un acord de cooperare militară, la aproximativ un an după ce Kremlinul a eliminat talibanii de pe lista organizațiilor teroriste interzise.

Detaliile exacte ale documentului nu au fost făcute publice, însă autoritățile afgane au prezentat înțelegerea drept un nou pas în consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Ministrul afgan al Apărării, Mohammad Yaqoub, a declarat că acordul marchează extinderea cooperării bilaterale și a subliniat importanța relației cu Moscova.

„Interacțiunea cu Rusia este importantă pentru noi. Afganistanul și Rusia au relații istorice și de lungă durată și dorim să mergem mai departe în această direcție”, a spus Yaqoub după întâlnirea cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, desfășurată în cadrul Forumului Internațional de Securitate de la Moscova.

Rusia-Afganistan, o relație marcată de istorie și conflicte

Legăturile dintre Moscova și Kabul au fost marcate de tensiuni timp de decenii. În 1979, Uniunea Sovietică a invadat Afganistanul și a purtat timp de aproape zece ani un război împotriva mujahedinilor, grupări de gherilă islamică ce se opuneau ocupației sovietice. O parte dintre acești combatanți aveau să contribuie ulterior la apariția talibanilor.

După retragerea trupelor sovietice, relațiile dintre cele două părți au rămas dificile. Situația a început însă să se schimbe după intervenția militară americană în Afganistan, perioadă în care Rusia a fost acuzată că a furnizat arme talibanilor, în contextul în care gruparea încerca să își consolideze controlul asupra țării.

Rusia cere Occidentului să ridice sancțiunile împotriva talibanilor

În timpul reuniunii de la Moscova, Serghei Șoigu a cerut statelor occidentale să „dezghețe” sancțiunile impuse talibanilor și să își asume responsabilitatea pentru cei douăzeci de ani de prezență militară în Afganistan.

Rusia a făcut un pas important în relația cu regimul de la Kabul în aprilie 2025, când a eliminat oficial talibanii de pe lista organizațiilor teroriste interzise, clasificare aflată în vigoare din 2003.

Câteva luni mai târziu, în iulie 2025, Moscova a devenit prima și, până în prezent, singura țară care a recunoscut oficial talibanii drept guvern legitim al Afganistanului.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a confirmat că a invitat oficiali talibani la Bruxelles. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat însă că invitația „nu constituie în niciun caz o recunoaștere” oficială a regimului.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ceva ciudat s-a întâmplat cu Pământul în 2010, iar oamenii de știință tot nu înțeleg ce a fost
FLASH NEWS Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
17:42
Experții din cadrul Parchetelor contestă nouă lege a salarizării. Invocă diminuarea veniturilor și „riscuri juridice semnificative”
UTILE Dormitoarele vor fi reci noaptea fără ventilator dacă respecți acest pas simplu înainte de culcare
17:27
Dormitoarele vor fi reci noaptea fără ventilator dacă respecți acest pas simplu înainte de culcare
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: Ministrul Educației, Mihai Dimian, ne învață cum să îmbinăm armonios empatia și telefonia
17:27
Cațavencii.ro: Ministrul Educației, Mihai Dimian, ne învață cum să îmbinăm armonios empatia și telefonia
EXCLUSIV Băsescu a renăscut. Bușcu: Omul lui, Tomac, e în cărți/Putem ghici un proiect unionist/Nicușor Dan să-și relanseze cariera cerând unificarea
17:25
Băsescu a renăscut. Bușcu: Omul lui, Tomac, e în cărți/Putem ghici un proiect unionist/Nicușor Dan să-și relanseze cariera cerând unificarea
FLASH NEWS Andrew Tate, anchetat de procurorii DIICOT pentru instigare la ură împotriva femeilor. Avertismentul influencerului la adresa autorităților române
17:08
Andrew Tate, anchetat de procurorii DIICOT pentru instigare la ură împotriva femeilor. Avertismentul influencerului la adresa autorităților române
FLASH NEWS Un nou mesaj al Patriarhului Daniel întărește rolul familiei formate din bărbat, femeie și copii
17:04
Un nou mesaj al Patriarhului Daniel întărește rolul familiei formate din bărbat, femeie și copii

Cele mai noi

Trimite acest link pe