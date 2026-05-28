Rusia a semnat un parteneriat militar cu talibanii

Acord militar semnat la Moscova

Rusia și Afganistanul au semnat miercuri un acord de cooperare militară, la aproximativ un an după ce Kremlinul a eliminat talibanii de pe lista organizațiilor teroriste interzise.

Detaliile exacte ale documentului nu au fost făcute publice, însă autoritățile afgane au prezentat înțelegerea drept un nou pas în consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Ministrul afgan al Apărării, Mohammad Yaqoub, a declarat că acordul marchează extinderea cooperării bilaterale și a subliniat importanța relației cu Moscova.

„Interacțiunea cu Rusia este importantă pentru noi. Afganistanul și Rusia au relații istorice și de lungă durată și dorim să mergem mai departe în această direcție”, a spus Yaqoub după întâlnirea cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, desfășurată în cadrul Forumului Internațional de Securitate de la Moscova.

Rusia-Afganistan, o relație marcată de istorie și conflicte

Legăturile dintre Moscova și Kabul au fost marcate de tensiuni timp de decenii. În 1979, Uniunea Sovietică a invadat Afganistanul și a purtat timp de aproape zece ani un război împotriva mujahedinilor, grupări de gherilă islamică ce se opuneau ocupației sovietice. O parte dintre acești combatanți aveau să contribuie ulterior la apariția talibanilor.

După retragerea trupelor sovietice, relațiile dintre cele două părți au rămas dificile. Situația a început însă să se schimbe după intervenția militară americană în Afganistan, perioadă în care Rusia a fost acuzată că a furnizat arme talibanilor, în contextul în care gruparea încerca să își consolideze controlul asupra țării.

Rusia cere Occidentului să ridice sancțiunile împotriva talibanilor

În timpul reuniunii de la Moscova, Serghei Șoigu a cerut statelor occidentale să „dezghețe” sancțiunile impuse talibanilor și să își asume responsabilitatea pentru cei douăzeci de ani de prezență militară în Afganistan.

Rusia a făcut un pas important în relația cu regimul de la Kabul în aprilie 2025, când a eliminat oficial talibanii de pe lista organizațiilor teroriste interzise, clasificare aflată în vigoare din 2003.

Câteva luni mai târziu, în iulie 2025, Moscova a devenit prima și, până în prezent, singura țară care a recunoscut oficial talibanii drept guvern legitim al Afganistanului.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a confirmat că a invitat oficiali talibani la Bruxelles. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat însă că invitația „nu constituie în niciun caz o recunoaștere” oficială a regimului.

