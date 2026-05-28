Reacția președintelui Radiodifuziunii Române la scandalul înregistrării cu ministrul demis Istvan Demeter. Ce spune șeful SRR despre Radio Chișinău

Ruxandra Radulescu
András Demeter, ministrul Culturii / Foto - Mediafax
Președintele Director General al Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), Robert C. Schwartz, a transmis joi, că instituția nu dorește să intervină în disputa publică privind Radio Chișinău. Reacția vine în urma scandalului generat de înregistrarea cu ministrul demis Istvan Andras Demeter, care era președintele SRR, la înființarea Radio Chișinău. Pe înregistrare, fostul ministru al Culturii pare să jignească „interesul național”, în timp ce rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de Parchetul General într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România

„În contextul recentei dezbateri publice în care apar referiri la înființarea postului Radio Chișinău, Societatea Română de Radiodifuziune consideră necesar să transmită o serie de precizări despre rolul și importanța acestui post de radio.

Radio România nu dorește să intervină în disputa publică actuală. Considerăm însă important să reafirmăm faptul că Radio Chișinău reprezintă un proiect legitim și necesar, aflat în slujba ascultătoarelor şi ascultătorilor din Republica Moldova și a interesului național al României.

Radio Chișinău a fost lansat la 1 decembrie 2011, în perioada mandatului de Președinte Director General al domnului András István Demeter, continuând o tradiție istorică începută în anul 1939, odată cu inaugurarea Radio Basarabia – primul studio regional al Radiodifuziunii Române și al doilea după Radio București.

După 72 de ani, Societatea Română de Radiodifuziune a relansat la Chișinău prezența Radio România, reafirmând astfel legătura firească dintre spațiul cultural și lingvistic românesc de pe cele două maluri ale Prutului. În acest an, Radio Chișinău împlinește 15 ani de existență și activitate neîntreruptă în serviciul publicului din Republica Moldova.

Încă de la lansare, Radio Chișinău și-a propus să ofere o alternativă reală într-un spațiu mediatic puternic concurențial, dominat de posturi care emit în limba rusă sau alternativ în limbile rusă și română. Prin emisia exclusiv în limba română, Radio Chișinău contribuie la promovarea valorilor culturale, lingvistice și spirituale românești și reprezintă o autentică punte de legătură între România și Republica Moldova.

Necesitatea acestui proiect derivă din nevoia constantă a vorbitorilor de limbă română de peste Prut de a avea acces la informație corectă, echilibrată și relevantă, la conținut cultural, educativ și de divertisment de calitate, precum și la o perspectivă jurnalistică profesionistă și echidistantă.

Conținutul editorial al postului reflectă, în mod constant, relația specială dintre România și Republica Moldova, fundamentată pe comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, precum și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Societatea Română de Radiodifuziune reafirmă faptul că Radio Chișinău servește atât comunitatea românească din Republica Moldova, cât și interesul național al României, prin consolidarea spațiului comun de limbă, cultură și valori democratice”, arată comunicatul de presă.

Demeter András István și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii

Demeter András István (UDMR) și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii, după declarațiile aparent jignitoare la adresa interesului național al României, suprinse într-o înregistrare audio, ajunsă în spațiul public. Acesta a decis să părăsească funcția de ministru, după ce chiar UDMR i-a solicitat demisia, în urma afirmațiilor controversate.

Ministrul Culturii: „Îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Site-ul 2mnews.ro a făcut publică o înregistrare, în care ministrul Culturii, Demeter András István, are derapaj verbal și ia în derâdere interesul național al României, deși este un important demnitar al Guvernului României. Înregistrarea a fost făcută în noiembrie 2025, într-un birou din interiorul Ministerului Culturii din România.

Ministrul Demeter András István a explicat unor angajați ai Ministerului Culturii reacția pe care a avut-o în anul 2012. La acel moment, era anchetat de Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, cea mai înaltă unitate de parchet din țară, aflată la vârful ierarhiei Ministerului Public).

Parchetul l-a audiat pe oficialul UDMR într-un dosar de corupție care investiga o posibilă fraudă la Radio România (n.r. – instituție pe care o conducea în acea perioadă) în urma achiziției postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur! Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f… cu p… îndoită aicea”, spune Istvan Demeter în înregistrarea respectivă.

