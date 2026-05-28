Nutriționiștii explică că greșeala pe care o faci seara te determină să te trezești la 3 dimineața

Trezirile repetate la ora 3 dimineața ar putea fi asociate cu stresul, nivelul de cortizol sau obiceiurile de viață, avertizează un nutriționist, potrivit Daily Express.

Trezirea constantă la ora 3 dimineața ar putea indica faptul că ceva îți afectează corpul mai mult decât îți dai seama, avertizează un nutriționist. Deși trezirea scurtă în timpul nopții este complet normală, experții sugerează că trezirea repetată la aceeași oră în fiecare noapte poate semnala ocazional probleme precum stresul, fluctuațiile glicemiei, consumul de alcool sau obiceiuri de somn inadecvate.

Astfel, Oliver Goble de la Supply Life a afirmat că mulți oameni subestimează cât de vulnerabil este somnul la factorii stilului de viață din timpul zilei.

De ce te trezești la 3 dimineața

Stresul și cortizolul

Potrivit lui Oliver, unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii se trezesc la ore mici este nivelul crescut de stres.

Nutriționistul a spus: „Când oamenii sunt stresați cronic, corpul poate rămâne într-o stare mai alertă peste noapte. Hormonii stresului, cum ar fi cortizolul, pot interfera cu etapele mai profunde ale somnului și pot face ca oamenii să fie mai predispuși să se trezească în timpul nopții.”

Alcool înainte de culcare

Deși inițial alcoolul poate provoca somnolență, experții avertizează că, de obicei, diminuează calitatea somnului mai târziu în timpul nopții. „Alcoolul tinde să fragmenteze somnul”, a spus nutriționustul. „Oamenii pot adormi mai repede inițial, dar sunt mai predispuși să se trezească în primele ore ale dimineții și să experimenteze un somn mai ușor și mai puțin odihnitor.”

El a mai menționat că deshidratarea cauzată de consumul de alcool poate fi, de asemenea, un factor care contribuie.

Momentul administrării cafeinei

Expertul a subliniat că mulți oameni nu reușesc să aprecieze cât timp rămâne cafeina în organism.

„Chiar și cafeaua consumată după-amiaza poate afecta somnul mai târziu în acea noapte pentru unele persoane”, a spus el. „Oamenii metabolizează cafeina diferit, astfel încât nivelurile de sensibilitate variază enorm.”

El a menționat că băuturile energizante și suplimentele pre-antrenament se pot dovedi deosebit de perturbatoare pentru somn.

Mâncatul târziu în noapte

Mesele consistente consumate aproape de ora de culcare pot, de asemenea, juca un rol în tulburarea somnului.

Nutriționistul a explicat: „Atunci când organismul încă digeră mese copioase până târziu seara, calitatea somnului poate avea de suferit. De asemenea, oamenii pot experimenta mai mult reflux acid, balonare sau disconfort peste noapte.”

