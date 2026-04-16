În perioada realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, există numeroase situații în care proprietarii nu sunt prezenți în localitate. Aceștia pot fi plecați în alte localități sau în străinătate, însă procesul de înregistrare sistematică, care prevede înregistrarea proprietăților în mod gratuit şi din oficiu, continuă și în lipsa acestora.

Pentru a afla dacă în zona în care este situat imobilul de interes se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică, proprietarii se pot adresa primăriei din localitate sau pot accesa http://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php ori https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html . Etapele procesului înregistrare sistematică sunt organizate astfel încât imobilele să poată fi identificate și înregistrate, utilizând informațiile disponibile din mai multe surse.

Cum sunt identificate imobilele în lipsa proprietarului

În absența proprietarului, prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică utilizează documentele existente în arhiva oficiului de cadastru și publicitate imobiliară sau a altor instituţii şi autorităţi publice, precum și datele și informațiile din evidențele primăriei.

Pe baza informațiilor și documentelor puse la dispoziţie, chiar şi în lipsa proprietarului, prestatorul lucrărilor, cu ajutorul reprezentantului primăriei, poate identifica imobilele şi realiza măsurătorile în teren necesare pentru stabilirea amplasamentului și a suprafeței imobilelor.

În multe cazuri, identificarea se poate realiza și cu sprijinul vecinilor, care pot oferi informații utile privind delimitarea proprietăților.

Rolul verificării ulterioare a documentelor tehnice de către proprietari

După finalizarea lucrărilor la teren și întocmirea documentelor tehnice cadastrale, proprietarii au obligaţia să verifice datele privind imobilele de interes (amplasament, suprafața și titularii drepturilor înscrise).

Chiar și în situația în care sunt plecați din țară sau din localitate, în perioada de 60 de zile aferentă afișării publice, proprietarii imobilelor ce fac obiectul înregistrării sistematice au posibilitatea de a consulta documentele tehnice ale cadastrului, de a verifica corectitudinea informațiilor şi de a solicita corectarea eventualelor erori/neconcordanțe, prin formularea unei cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului. Documentele tehnice cadastrale sunt disponibile pe perioada publicării pe pagina de internet a ANCPI https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/

Astfel, chiar dacă nu sunt prezenți în momentul desfășurării lucrărilor, proprietarii au posibilitatea de a beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății lor întrucât, în urma procesului de înregistrare sistematică, toate terenurile și construcțiile sunt înregistrate într-un sistem de evidență unitară.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/ .

