Nadia Comăneci a fost sărbătorită la Oneşti şi de partenera lui Nicuşor Dan şi cei doi copii ai cuplului prezidenţial

Mai multe foste glorii ale sportului românesc au însoţit-o pe Nadia Comăneci la Oneşti. Alături de aceştia s-a aflat şi partenera oficială a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, împreună cu cei doi copii.

Campioana olimpică a sosit la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, în trening alb cu însemnele României, alături de soțul său, Bart Conner. Fosta mare gimnastă a fost întâmpinată cu de oficialităţile oraşului cu pâine şi sare.

Oneștiul găzduiește în aceste zile manifestări dedicate celei mai valoroase gimnaste din istoria României.

Președintele Nicușor Dan a decorat-o sâmbătă pe Nadia Comăneci la Palatul Cotroceni, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Președintele Nicușor Dan i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce doamnei Nadia Comăneci, a transmis Administrația Prezidențială.

