Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat Guvernul Bolojan pentru emiterea ordonanței de urgență 38, fapt interzis de lege. Acesta a susținut că Bolojan a aplicat o doctrină juridică din perioada nazismului pentru a ignora regulile democrației.

Piperea a afirmat că premierul demis a acționat ca un „salvator” care se crede deasupra legii, la fel cum s-a întâmplat și în pandemie, în cazul lui Raed Arafat.

”Bolojan, deși demis de Parlament din funcția de premier, emite în continuare ordonanțe de urgență. Nu se împiedică el de Constituție… Are o misiune sacră, de “salvator”. Ca și Arafat, în plandemie. Bolojan tre’ să ne procopsească neapărat cu un contract pe 30 de ani cu Rheinmetall și cu un împrumut de la UE pe 45 de ani, fără a cunoaște cu exactitate costurile”, susține profesorul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook.

Acuzații de comportament dictatorial la vârful statului

Profesorul a explicat că acțiunile lui Bolojan au la bază ideile lui Carl Schmitt, un jurist care a susținut regimul lui Hitler.

„Ceea ce face Bolojan, ceea ce a făcut Arafat se numește schmittism și este practicat mai ales de Ursula von der Leyen. Numai că schmittismul provine direct din doctrina juridică a nazismului. (…) În momente de criză gravă (război, pandemie, criză climatică, terorism etc.), naturală sau fabricată, legea normală este înghețată, iar puterea reală aparține celui care decide cine și cum acționează în afara regulilor. Este exact ceea ce s-a întâmplat în decursul crizelor succesive și sudate una de la alta.”

Ignorarea Constituției

Acesta a punctat modul ilegal de guvernare din ultimii ani și a subliniat din nou că Guvernul Bolojan nu mai avea atribuții în ceea ce privește emiterea ordonanțelor de urgență, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

„În ultimii 4 ani, am asistat la derularea halucinantă a ordonanțelor de urgență și a legilor care intră în vigoare prin „asumarea răspunderii guvernului” în Parlament, care intră în circuitul juridic, cu andosamentul CCR și care, la câteva zile, sunt modificate, tot pe motiv de urgență …Și iată, azi, când discutăm, un premier demis de Parlament prin moțiune de cenzură, care rămâne la putere și continuă să emită ordonanțe de urgență, deși Constituția îi interzice…”

Florin Iordache a contestat legalitatea ordonanței de urgență

Și Consiliul Legislativ, sub semnătura lui Florin Iordache, a acuzat Guvernul Bolojan că a încălcat normele constituționale prin adoptarea OUG 38. Insituția a afirmat că Executivul a solicitat avizul necesar cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură, iar documentul a fost finalizat abia după ce cabinetul Bolojan își pierduse deja dreptul legal de a mai emite astfel de legi.

Miza strategică a investițiilor în apărare și energie

Ordonanța aflată în centrul scandalului are un impact uriaș asupra economiei, deoarece reglementează modul în care fabricile de armament pot accesta fonduri europene și cum se fac plățile pentru compensarea facturilor la energie. De asemenea, documentul conține reguli noi pentru extinderea rețelelor de gaze și pentru utilizarea banilor rămași necheltuiți din anii trecuți în proiectele publice.

