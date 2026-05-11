Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile

Regiunea Eastern and Midland din Irlanda conduce clasamentul celor mai prospere regiuni din Uniunea Europeană, având un PIB pe cap de locuitor de peste două ori mai mare decât media comunitară. De altfel, în clasament se află și un oraș din România. Iată mai jos cum arată clasamentul și care au fost criteriile.

Luxemburg și sudul Irlandei completează topul, pe fondul contribuției semnificative a companiilor multinaționale. În același clasament, Praga și București-Ilfov se regăsesc printre cele mai bogate regiuni din UE, reflectând concentrarea puterii economice în jurul marilor centre urbane. Desigur, vârful clasamentului este ocupat de Irlanda și Luxemburg.

Visual Capitalist a efectuat un top, folosindu-se de date ale Eurostat și vizualizate de DataPulse. Regiunile au fost clasificate în funcție de PIB pe cap de locuitor exprimat în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), un indicator care ține cont de diferențele de cost al vieții dintre statele membre.

A fost întocmit un top cu 15 regiuni, iar pe locul 7 se află București-Ilfov.

  1. Eastern and Midland (Irlanda) – 107.200 de euro – 268% din media UE
  2. Luxemburg – 97.700 de euro – 245%
  3. Southern (Irlanda) – 86.500 de euro – 217%
  4. Hamburg (Germania) – 78.300 de euro – 196%
  5. Praga (Cehia) – 76.600 de euro – 192%
  6. Bruxelles (Belgia) – 76.000 de euro – 190%
  7. București-Ilfov (România) – 75.000 de euro – 188%
  8. Regiunea Capitalei (Danemarca) – 70.100 de euro – 175%
  9. Olanda de Nord (Țările de Jos) – 69.900 de euro – 175%
  10. Bavaria Superioară (Germania) – 67.700 de euro – 170%
  11. Budapesta (Ungaria) – 67.200 de euro – 168%
  12. Utrecht (Țările de Jos) – 64.900 de euro – 162%
  13. Bolzano – Tirolul de Sud (Italia) – 64.200 de euro – 161%
  14. Île-de-France (Franța) – 64.000 de euro – 160%
  15. Varșovia (Polonia) – 62.800 de euro – 157%

„Regiunea Eastern and Midland (Irlanda) conduce UE cu o marjă largă, în timp ce Irlanda de Sud și Luxemburg se clasează, de asemenea, mult peste media regională. În special, mai multe capitale din Europa Centrală și de Est se clasează înaintea regiunilor din economii occidentale mult mai mari.

În special în Irlanda, prezența marilor companii străine poate duce PIB-ul pe cap de locuitor mult peste ceea ce ar sugera consumul intern sau venitul gospodăriilor în sine. Economiștii descriu adesea acest decalaj ca fiind o distorsiune a PIB-ului, în care profiturile generate la nivel global sunt înregistrate la nivel local”, arată Visual Capitalist.

Sursa: Visual Capitalist

Cele mai prospere regiuni din Europa sunt, în general, capitale sau mari centre economice, precum Praga, Bruxelles, Paris și Copenhaga, unde se concentrează instituții publice, sedii de companii și servicii cu valoare adăugată ridicată, care atrag investiții și forță de muncă calificată.

