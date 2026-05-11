Se întoarce lockdown-ul în India: Premierul Modi îndeamnă cetățenii să lucreze de acasă și să-și limiteze călătoriile în străinătate

Sursă foto: Mediafax
Narendra Modi a făcut un apel către cetățenii indieni să reia munca de acasă, să cumpere mai puțin aur și să-și limiteze călătoriile în străinătate, pentru a face față creșterii prețurilor la energie la nivel mondial, relatează BBC.

Prim-ministrul indian a explicat că măsurile de austeritate, care amintesc de perioada pandemiei de Covid, vor reduce consumul de combustibil al Indiei și vor contribui la economisirea de valută străină.

India importă 90% din petrolul de care are nevoie, iar costurile cu țițeiul au înregistrat o creștere de câteva miliarde de dolari de la izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Analiștii au descris apelul lui Modi, lansat duminică în cadrul unui eveniment public în orașul Hyderabad din sudul țării, drept „cel mai ferm” de până acum.

„Patriotismul nu înseamnă doar disponibilitatea de a-ți da viața la graniță. În vremurile acestea, înseamnă să trăim responsabil și să ne îndeplinim datoriile față de națiune în viața de zi cu zi”, a declarat Modi. „În situația actuală, trebuie să acordăm o importanță deosebită economisirii de valută străină”, a adăugat el.

Modi a îndemnat populația să folosească mijloacele de transport în comun, precum metroul. De asemenea, el a cerut fermierilor să reducă cu jumătate utilizarea îngrășămintelor în agricutură.

Efectul s-a făcut simțit, luni, pe piețele indiene

Potrivit analiștilor consultați de BBC, declarațiile lui Modi au fost unul dintre motivele pentru care indicele de referință Sensex a scăzut cu peste 1.000 de puncte la deschiderea ședinței de tranzacționare, pe fondul temerilor legate de o perturbare economică prelungită.

Până în prezent, India a evitat să majoreze prețurile la benzină și motorină la pompă, în ciuda presiunilor tot mai mari exercitate asupra distribuitorilor de combustibili de stat. Însă conflictul prelungit și întreruperile în aprovizionarea cu petrol au început să afecteze economia în ansamblu.

Sute de mii de locuri de muncă, în pericol

Impactul s-a făcut simțit în mai multe sectoare industriale, sute de mii de locuri de muncă fiind în pericol în fabricile care produc sticlă, produse din plastic și gresie. Scăderea stocurilor de îngrășăminte a stârnit îngrijorări cu privire la scăderea producției agricole și la creșterea prețurilor la alimente.

Însă efectul a fost cel mai pronunțat asupra rupiei indiene, care a atins niveluri record de scădere în ultimele săptămâni, determinând creșterea costurilor importurilor și sporind presiunea asupra inflației.

Analiștii afirmă că declarațiile lui Modi sugerează că guvernul ar putea emite în curând o serie de directive menite să reducă consumul de energie. De asemenea, s-ar putea să se prefigureze o revizuire a prețurilor la produsele petroliere.

