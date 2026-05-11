Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate înaintea procesului: „Copilul meu putea fi copilul lor”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Iozefina Arnăut a vorbit despre procesul deschis după moartea fiului său, jandarmul ucis în timpul unui exercițiu militar desfășurat într-un poligon din județul Dâmbovița. Mama acestuia spune că își dorește o sentință dreaptă și ca cei care vor judeca dosarul să înțeleagă drama prin care trece familia. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Iozefina Arnăut afirmă că nimic nu îi poate aduce copilul înapoi și că singurul lucru pe care îl așteaptă este ca justiția să își facă datoria.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul a întrebat-o ce așteptări are de la comandantul acuzat în acest caz și dacă ar putea vreodată să îl ierte. Răspunsul femeii a fost categoric: „Niciodată”.

Iozefina Arnăut: „Aș dori ca domnii care o să dea sentința să se pună în locul meu”

Mama jandarmului spune că își dorește ca procesul să fie judecat corect. Ea afirmă că pierderea unui copil nu poate fi compensată prin bani. Despăgubirile morale nu pot șterge tragedia prin care trece familia.

„Să-și ispășească pedeapsa cu demnitate.”, afirmă aceasta.

Întrebată dacă l-ar putea ierta pe comandantul acuzat, Iozefina Arnăut a răspuns:

„Niciodată.”, spune aceasta.

Referindu-se la proces, femeia a declarat că își dorește ca judecătorii să înțeleagă dimensiunea tragediei.

„Aș dori ca domnii care o să dea sentința să se pună în locul meu. Și să gândească că copilul meu ar fi putut fi copilul lor. Și să dea o sentință corectă. Să facă dreptate.”, afirmă Iozefina Arnăut.

Aceasta a precizat că în dosar există și alte acuzații, pe lângă uciderea din culpă.

„Nespectarea regimului armelor și muniției.”

Întrebată despre eventuale despăgubiri morale, mama jandarmului a spus că nicio sumă de bani nu poate compensa pierderea suferită.

„Niciun ban din lumea asta n-ar aduce copilul meu înapoi. Eu nu știu dacă viața copilului meu valorează o sumă.”, afirmă aceasta.

La final, Iozefina Arnăut a vorbit și despre dificultatea procesului.

„Avocata avea mai multă încredere la început. Acum, pentru că ne luptăm cu statul, cu instituțiile statului…” , spune aceasta.

