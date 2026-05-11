Macron răspunde după amenințările Iranului: „Franța nu pregătește o intervenție militară în Ormuz". Ce obiectiv vizează Parisul în Golful Persic

Mihai Tănase
Președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța nu a avut niciodată în vedere o desfășurare militară în Strâmtoarea Ormuz, după amenințările lansate de Iran. Parisul susține că obiectivul este securizarea traficului maritim și evitarea escaladării conflictului din regiune.

Liderul de la Paris a încercat să calmeze tensiunile din Orientul Mijlociu după avertismentele lansate de Iran privind o posibilă prezență militară franceză și britanică în Strâmtoarea Ormuz, scrie The Wall Street journal.

Aflat într-o vizită oficială în Kenya, Emmanuel Macron a insistat că Parisul nu intenționează o intervenție militară, ci doar pregătirea unei misiuni internaționale pentru protejarea traficului comercial și evitarea blocajelor maritime.

„Nu s-a pus niciodată problema unei desfăşurări, ci doar de a fi pregătiţi pentru asta”, a declarat Macron, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Nairobi.

Franța respinge orice blocadă în Ormuz

Președintele francez a reafirmat poziția Parisului împotriva oricărei blocade maritime, indiferent dacă aceasta ar veni din partea Iranului sau a Statelor Unite.

„Această poziţie” este de a ne opune „oricărei blocade din partea oricui”, americană sau iraniană, şi de a „respinge impunerea unei taxe din partea oricui”, pentru a „permite libertatea de navigaţie”, a declarat președintele Franței.

Declarațiile au venit după ce Iranul a amenințat cu un „răspuns decisiv şi imediat” dacă Franța și Marea Britanie vor trimite nave militare în regiune.

Tensiunile au crescut după anunțurile făcute de Paris și Londra privind pregătirea unor forțe navale care ar putea interveni pentru securizarea rutelor maritime din Golf.

Liderul francez a explicat că Franța și Marea Britanie au construit o misiune internațională „ad hoc”, susținută de aproximativ 50 de state și organizații internaționale.

Portavionul Charles-de-Gaulle, pregătit pentru intervenție

Potrivit lui Emmanuel Macron, obiectivul este reluarea rapidă a transporturilor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv pentru îngrășăminte, hrană și hidrocarburi.

„Noi am construit o misiune ad hoc, copilotată împreună cu britanicii, care a reunit 50 de ţări şi organizaţii internaţionale pentru a permite, într-un mod coordonat cu Iranul şi prin dezescaladarea situaţiei cu toate ţările din regiune şi cu SUA, de a asigura cât mai repede condiţiile care să ne permită reluarea traficului maritim”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele Franței a avertizat că efectele blocadei afectează puternic inclusiv continentul african, dependent de transporturile energetice și comerciale care tranzitează regiunea.

Săptămâna trecută, Franța a anunțat că portavionul Charles-de-Gaulle a traversat Canalul Suez pentru a fi pregătit în eventualitatea activării acestei misiuni maritime.

