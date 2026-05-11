Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători"/"Nu am avut nicio înțelegere cu AUR"/„Mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil decât unul rapid"

Ruxandra Radulescu
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, după întâlnirea cu ambasadorii statelor membre UE, că nu există nicio „înțelegere” între social-democrați și AUR, în urma moțiunii împotriva Guvernului Bolojan. Acesta a precizat, de asemenea, că România nu se „învârte” în jurul lui Ilie Bolojan.

„Noi nu am avut nicio înțelegere post-moțiune cu AUR. Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de Nicușor Dan.”, a declarat Sorin Grindeanu jurnaliștilor.

„România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan”

Sorin Grindeanu a reacționat la afirmațiile făcute de PNL, potrivit cărora „PSD ar trebui să recunoască că nu are soluții pentru guvernare”.

„România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. În două zile vom avea datele economice de la INS și vom afla care este starea economiei, până la sfârșitul lunii martie și care va fi o oglindă a guvernării Bolojan”, a mai afirmat liderul PSD.

„Direcția economică a României este greșită și trebuie schimbată”, a mai adăugat Grindeanu. „Nu am avut niciun fel de discuții cu PNL-ul”, a mai adăugat acesta.

„Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un val de lăudători”

Sorin Grindeanu a vorbit și despre fenomenul de susținere al lui Ilie Bolojan, de pe social-media, unde a fost creată campania „Susțin Ilie Bolojan”. Situația a fost sesizată și de Gândul. Mai multe detalii AICI.

„Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”, a menționat Grindeanu. „Asemăn acest val de pe social-media cu ceea ce s-a întâmplat în 2024 la prezidențiale”, a fost observația liderului PSD.

Zeci de pagini și grupuri de „susținători” dedicate lui Ilie Bolojan au apărut brusc pe rețelele sociale. Sute de mii de like-uri și shareuri par să-l susțină pe premier. În fapt, o falsă stare de spirit. Gândul a descoperit conturi de boți, antrenate de AI, multe folosite și la scheme frauduloase, toate – susțin Ilie Bolojan,

Grindeanu: Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid

Președintele PSD a mai declarat că își dorește ca viitorul guvern să fie unul stabil, motiv pentru care este dispus să mai aștepte până când se va contura o formulă guvernamentală solidă.

„Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid. Chiar dacă mai stăm o săptămână, găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă și care oferă un soi de instabilitate. Deci dacă ar fi, să spunem, din perspectiva noastră, e de dorit sigur o variantă stabilă. Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări”, a declarat președintele PSD.

Întrebat dacă ia în calcul preluarea funcției de prim-ministru, Sorin Grindeanu a declarat că dacă se va pune problema, iar colegii din partid îl vor propune, el va accepta.

„Deci ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac în acest moment. Am mai răspuns la această chestiune. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz”, a mai declarat Grindeanu.

