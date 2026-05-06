Prima pagină » Știri politice » „Minunea” Cătălin Predoiu: cum a supraviețuit sub 7 premieri diferiți. Liberalii dau din casă după căderea Guvernului Bolojan

Fostul ministru liberal al Transporturilor, Relu Fenechiu, l-a criticat vehement miercuri pe Cătălin Predoiu, dezvăluind sursa longevității sale în funcții la vârful puterii. Actualul ministru de Interne a susținut public continuarea guvernării, în ciuda căderii Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și a lipsei de susținere populară.

Fenechiu îl acuză direct pe Predoiu de oportunism politic. Fostul ministru susține că actualul lider liberal „a supraviețuit” în toate formulele de putere din ultimii aproape 20 de ani.

„Primul liberal care și-a înjunghiat partidul pe la spate”

„Cătălin Predoiu tocmai a devenit primul liberal care și-a înjunghiat public propriul partid pe la spate, cerând să rămână la guvernare împotriva deciziei lui Bolojan”, a scris Relu Fenechiu într-o postare pe contul de Facebook.

Relu Fenechiu

Fostul ministru vorbește despre „un reflex vechi de 18 ani”.

Ascensiunea lui Predoiu are legătură cu socrul său și cu Dinu Patriciu

În mesajul său, Relu Fenechiu amintește momentul în care Predoiu a intrat în politică, în februarie 2008, fiind numit ministru al Justiției în Guvernul Tăriceanu. Liberalul susține că numirea ar fi fost făcută fără consultarea conducerii PNL. Acesta evocă legăturile profesionale ale lui Predoiu cu casa de avocatură a socrului său, Călin Zamfirescu. Dar și relația firmei cu grupul Rompetrol al lui Dinu Patriciu.

„Așa a apărut Predoiu ministru al Justiției în februarie 2008. Peste noapte. Fără să fi fost consultată conducerea PNL”, afirmă fostul lider liberal.

Astfel, Fenechiu îl acuză pe Predoiu că a rămas în funcție chiar și după ce PNL a ieșit de la guvernare în 2008. „Și-a suspendat carnetul de partid ca să nu-și suspende fotoliul”, ,mai scrie acesta, referindu-se la perioada în care Predoiu a fost ministru al Justiției în guvernele Emil Boc și Mihai Răzvan Ungureanu.

