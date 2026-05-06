Un fost curier FedEx, condamnat la moarte, după ce recunoscut că a răpit și ucis o fetiță de 7 ani căreia îi livra un cadou de Crăciun

Un fost curier FedEx a fost condamnat la pedeapsa capitală în Texas, după ce a recunoscut uciderea unei fetițe de 7 ani, răpită chiar din fața casei sale în timp ce primea un cadou de Crăciun. Cazul a șocat America prin cruzimea faptelor și prin probele audio prezentate în instanță.

Un tribunal din Texas a decis condamnarea la moarte a lui Tanner Horner, fost șofer FedEx, după ce acesta și-a recunoscut vina în cazul răpirii și uciderii Athenei Strand, o fetiță de doar 7 ani din statul american. Verdictul a venit după aproape o lună de audieri și analizarea probelor, într-un proces care a emoționat profund opinia publică din Statele Unite.

Cadavrul copilei a fost găsit la două zile după ce aceasta fusese dată dispărută din locuința familiei sale din Paradise, o localitate rurală aflată în apropiere de Fort Worth.

Potrivit relatărilor din sala de judecată, Tanner Horner nu a avut nicio reacție vizibilă în momentul în care judecătorul a citit sentința.

Juriul a decis: bărbatul reprezintă un pericol permanent pentru societate

Jurații au concluzionat că există un risc ridicat ca inculpatul să comită din nou acte extreme de violență, considerând că închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate nu este o pedeapsă suficientă în acest caz.

Procurorul James Stainton a susținut în fața instanței că inculpatul a oferit în repetate rânduri versiuni false despre ceea ce s-a întâmplat în ziua tragediei.

„Minciună peste minciună, peste minciună, peste minciună”, a declarat James Stainton, procurorul cazului, descriind modul în care inculpatul și-ar fi schimbat constant declarațiile.

În timpul procesului, jurații au ascultat probe audio și au analizat înregistrări video din vehiculul de livrări, imagini și sunete care au surprins ultimele momente în care victima a fost văzută în viață. Potrivit presei americane, mai mulți membri ai juriului au izbucnit în lacrimi în timpul prezentării probelor.

Raportul medicului legist a stabilit că moartea copilei a fost provocată prin violență fizică severă.

Cadoul de Crăciun care s-a transformat într-o tragedie

Familia Athenei a povestit că pachetul livrat în ziua dispariției era un cadou de Crăciun pentru fetiță – o cutie cu păpuși Barbie din colecția „You Can Be Anything”.

Detaliul a amplificat emoția publică în jurul acestui caz, transformând tragedia într-un simbol al unei pierderi imposibil de imaginat pentru familie și comunitate.

Apărarea a încercat să obțină o pedeapsă cu închisoarea pe viață, invocând istoricul medical și problemele de sănătate mintală ale inculpatului, însă juriul a considerat că gravitatea faptelor impune cea mai dură sancțiune prevăzută de lege.

Procesul a fost mutat din regiunea Wise la Fort Worth, după ce avocații apărării au susținut că impactul emoțional al cazului în comunitatea locală ar fi făcut imposibilă formarea unui juriu imparțial.

Sursa video – X/@CourtTV

Recomandarea autorului