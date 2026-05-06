Ion Cristoiu: Sinistra Coaliție care a anulat alegerile și-a dat obștescul sfârșit!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus că „sinistra Coaliție care a anulat alegerile și-a dat obștescul sfârșit”.

„Azi noapte, la ora 22:00, s-a petrecut un moment istoric: coaliția pro-occidentală PSD-PNL, care a stat cu fundul pe grumazul țării din noiembrie 2021, și-a dat obștescul sfârșit. Cu un vot zdrobitor, marcând și o trecere dintr-o tabără în alta, adică prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu, inițial de partea revenirii în coaliție cu PSD, după asta a votat invers, PNL a decis trecerea în opoziție. Sau, și mai important, să nu mai facă alianță cu PSD.

Este greu de presupus că acest vot poate fi întors. În rândul liberalilor există un entuziasm, deocamdată, desăvârșit în legătură cu felul magistral în care noul Moise al politicii românești, Ilie Bolojan, îi va aduce în noiembrie 2028 la câștigarea alegerilor. Deja ei au și împărțit funcțiile de după câștigarea alegerilor de peste 2 ani. Poate că le iese. Poate că nu le iese. Sigur este că s-a dus dracului coaliția. O coaliție împotriva căreia a încârtit ani în șir. În aceste condiții, putem spune că în România abia acum s-a declanșat criza politică.

Pentru că toți calculasem că pleacă Ilie Bolojan, se reface coaliția pro-occidentală sub îndrumarea lui Nicușor Dan și lucrurile se iau în România, cel puțin până la alegeri sau alegeri anticipate, va fi stabiliate. Acum, prin acest vot, practic se declanșează instabilitatea”, a spus Ion Cristoiu.

„În consecință, criza s-a dezlănțuit”

„Soluția unui guvern minoritar PSD care se conturează, este o soluție, dar nu chiar fericită. Soluția unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, nici pe aia nu o văd, că este clar că Ilie Bolojan nu mai poate fi premier și nu o să fie de acord să fie altcineva premier. Soluția PSD-AUR este, practic, imposibilă. Cum este imposibil ca PSD să fie sprijinit de AUR din Parlament.

În consecință, criza s-a dezlănțuit. Domnul Nicușor Dan a ieșit, aseară, și după votul moțiunii de cenzură, cu 281, a zis că îi invită la calm. România este un stat stabil. (…) De câte ori, în ultimele luni, se contura acest conflict din interiorul coaliției pro-occidentale, domnia sa ne spunea să stăm calmi. Acum e clar. Nu s-a terminat cu coaliția pro-occidentală. Eu cred că ar trebui să trecem în perioada următoare la dezbaterea: de ce a eșuat coaliția pro-occidentală?

Repet, de când s-a înființat, am fost un adversar al acestei coaliții între PSD și PNL. Au omorât pe amândouă partidele, au omorât democrația în România, noi n-am avut opoziție. Au făcut toate ticăloșiile, au încălcat.. în 2024 aceeași coaliție PSD-PNL a modificat calendarul electoral, a anulat alegerile. Aceasta este coaliția care a anulat alegerilel. Așadar, putem spune că această sinistră coaliție care a anulat alegerile și-a dat obștescul sfârșit”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă: