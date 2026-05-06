Cel puțin 11 morți într-un incendiu produs la un mare mall de lângă Teheran. Iranul, confruntat cu numeroase tragedii asemănătoare

Cel puțin 11 persoane au murit și alte 41 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un mare mall de lângă Teheran, capitala Iranului. Informația a fost anunțată de televiziunea de stat.

Incendiul s-a declanșat în centrul comercial din orașul Andisheh, care cuprindea 250 de magazine și peste 50 de birouri.

Incendiile, frecvente în Iran

Andisheh este un oraș situat la circa 30 km distanță de capitala Teheran, scrie agenția Anadolu.

În imaginile difuzate de mass-media iraniene se pot vedea mai multe etaje în flăcări care degajează coloane de fum negru. Parchetul a deschis o anchetă pentru a determina cauzele producerii incidentului. Pe numele constructorului clădirii a fost emis, deja, un mandat de arestare.

Incendiile sunt frecvente în Iran, dar se soldează rar cu victime, notează AFP.

În iunie 2020, o explozie puternică provocată de butelii de gaz care au luat foc într-o clinică din nordul Teheranului s-a soldat cu cel puțin 19 morți. În ianuarie 2017, un incendiu într-un centru comercial de 15 etaje din Teheran s-a soldat cu cel puțin 22 de morți. Dintre aceștia, 16 erau pompieri.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată

Explozie la cea mai mare rafinărie de petrol din Turcia. Numărul victimelor este necunoscut