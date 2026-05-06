Cu cine ar lua în calcul PSD să formeze o coaliție de guvernare, după dărâmarea Guvernului Bolojan

Ziua de marți, 5 mai 2026, a marcat o nouă ruptură în zona politică românească. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi. În acest sens, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități. Acum, potrivit unor surse, PSD ar lua în calcul să formeze o nouă coaliție de guvernare.

Partidul Social Democrat ar lua în considerare formarea unei noi coaliții de guvernare cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare precum PACE, transmit surse pentru G4media.

Ce ar avea în plan PSD

Această variantă apare în contextul în care PNL și USR au refuzat să mai colaboreze cu PSD, după ce partidul condus de Sorin Grindeanu s-a aliat cu AUR pentru moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan. Partidul UDMR este indecis dacă să continue guvernarea alături de PSD, din cauza problemelor de imagine și a contextului politic din Ungaria, dar și în perspectiva congresului viitor. În același timp, PSD caută soluții pentru a forma o majoritate după căderea guvernului Bolojan.

Liderul AUR, George Simion, nu susține un premier PSD, iar președintele Nicușor Dan a spus că nu va nominaliza un premier sprijinit de AUR. În același timp, PNL și USR cer PSD să își asume guvernarea alături de AUR, după noua majoritate formată la moțiunea de cenzură.

Sursă foto: Mediafax Foto