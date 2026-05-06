Prima pagină » Economic » România are cel mai scump curent electric din Europa, o arată cifrele oficiale. De departe!

România are cel mai scump curent electric din Europa, o arată cifrele oficiale. De departe!

Ruxandra Radulescu
România are cel mai scump curent electric din Europa, o arată cifrele oficiale. De departe!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O statistică recentă a Eurostat arată că România are cel mai mare preț la energie electrică de uz casnic din Uniunea Europeană. De asemenea, în a doua jumătate a anului 2025, adică la momentul preluării mandatului de către Bolojan, tariful la energie în țara noastră a suferit cea mai mare creștere din zona euro, cu 58,6% mai mult decât în perioada anterioară.

În România prețul la energie electrică de uz casnic este 49,52 euro pentru 100 kWh, cel mai mare din Uniunea Europeană, transmite Eurostat. Majorarea a avut loc în a doua jumătate a anului, sub Guvernul Bolojan, când premierul a anunțat anularea plafonării la energie începând cu data de 1 iulie.

Pe locul doi, la prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici se află Cehia cu 38,65 de euro pe 100 kWh și Polonia cu 37,15 euro la 100 kWh. La polul opus, cu cele mai accesibile tarife din Uniunea Europeană, se află Malta, 14,09 euro la 100 kWh, Ungaria, 15,10 euro la 100 kWh, și Finlanda, 18,77 cu euro la 100 kWh.

România cea mai mare creștere a tarifului la energie electrică din Uniunea Europeană

Potrivit Eurostat, România a înregistrat și cea mai mare creștere a tarifului la energie electrică în a doua jumătate a anului, când prețurile pentru consumul de uz casnic s-au majorat cu 58,6%.

În Austria (+34,3%) și Irlanda (+32,7%) au existat, de asemenea, majorări importante la energia electrică. Între timp, țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%) au înregistrat reduceri semnificative de prețuri.

FOTO: Eurostat

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană
13:18
Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană
FLASH NEWS CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro
09:15
CEC Bank și Exim Banca Românească finanțează construcția noii centrale termice din cartierul Titan. Investiția se ridică la 76 milioane de euro
DESTINAȚII Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
20:52
Povestea femeii care trăiește de 40 de ani într-un apartament din Casa Milà, o capodoperă a lui Gaudi din Barcelona
ENERGIE A doua cea mai mare rafinărie din Rusia și-a încetat activitatea după ultimul atac ucrainean cu drone
19:57
A doua cea mai mare rafinărie din Rusia și-a încetat activitatea după ultimul atac ucrainean cu drone
INVESTIȚIE Rheinmetall, căruia guvernul Bolojan i-a încredințat un contract de 6 miliarde de euro, anunță că vrea să preia Șantierul Naval Mangalia
18:55
Rheinmetall, căruia guvernul Bolojan i-a încredințat un contract de 6 miliarde de euro, anunță că vrea să preia Șantierul Naval Mangalia
FLASH NEWS O afacere românească cu tradiție a fost vândută unei companii din Ungaria. Care au fost motivele tranzacției
08:57, 05 May 2026
O afacere românească cu tradiție a fost vândută unei companii din Ungaria. Care au fost motivele tranzacției
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
„Va veni un politician pro-rus?”. Rusia comentează căderea Guvernului de la București
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Rechemare MASIVĂ în Europa pentru mașinile Kia! Ce producător mai este afectat?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cum ne influențează criticile părinților relațiile la maturitate?
POLITICĂ USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
13:21
USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
INEDIT Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat
13:09
Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat
CONTROVERSĂ Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu
13:05
Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu
FLASH NEWS Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”
13:05
Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”
ACUZAȚII Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați
13:02
Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați

Cele mai noi

Trimite acest link pe