România are cel mai scump curent electric din Europa, o arată cifrele oficiale. De departe!

O statistică recentă a Eurostat arată că România are cel mai mare preț la energie electrică de uz casnic din Uniunea Europeană. De asemenea, în a doua jumătate a anului 2025, adică la momentul preluării mandatului de către Bolojan, tariful la energie în țara noastră a suferit cea mai mare creștere din zona euro, cu 58,6% mai mult decât în perioada anterioară.

În România prețul la energie electrică de uz casnic este 49,52 euro pentru 100 kWh, cel mai mare din Uniunea Europeană, transmite Eurostat. Majorarea a avut loc în a doua jumătate a anului, sub Guvernul Bolojan, când premierul a anunțat anularea plafonării la energie începând cu data de 1 iulie.

Pe locul doi, la prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici se află Cehia cu 38,65 de euro pe 100 kWh și Polonia cu 37,15 euro la 100 kWh. La polul opus, cu cele mai accesibile tarife din Uniunea Europeană, se află Malta, 14,09 euro la 100 kWh, Ungaria, 15,10 euro la 100 kWh, și Finlanda, 18,77 cu euro la 100 kWh.

Potrivit Eurostat, România a înregistrat și cea mai mare creștere a tarifului la energie electrică în a doua jumătate a anului, când prețurile pentru consumul de uz casnic s-au majorat cu 58,6%.

În Austria (+34,3%) și Irlanda (+32,7%) au existat, de asemenea, majorări importante la energia electrică. Între timp, țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%) au înregistrat reduceri semnificative de prețuri.

