Atac armat într-o școală din Brazilia: un elev de 13 ani a ucis două persoane și a rănit altele două, între care și o fetiță de 13 ani

Mihai Tănase
Sursa foto: X/@pontanegraAM
Brazilia este din nou în stare de șoc după un atac armat petrecut într-o școală gimnazială din Rio Branco. Un adolescent de 13 ani a împușcat mortal doi angajați ai instituției și a rănit alte două persoane, inclusiv o fetiță de 11 ani.

Un nou episod de violență extremă a zguduit sistemul de învățământ din Brazilia, după ce un elev de 13 ani a deschis focul într-o școală din Rio Branco, capitala statului Acre, provocând moartea a două persoane și rănirea altor două, scrie NBC News.

Atacul a avut loc marți la Institutul Sao Jose, o unitate de învățământ gimnazial, unde adolescentul, elev al școlii, a intrat în clădire și a tras mai multe focuri de armă într-un hol care ducea spre biroul directorului. Potrivit autorităților, după atac băiatul s-a predat poliției fără să opună rezistență.

În urma incidentului, două persoane din personalul școlii și-au pierdut viața, iar printre răniți se află și o fetiță de 11 ani, împușcată în picior.

Martorii au descris momente dramatice de panică, în timp ce elevii încercau cu disperare să scape din clădire.

„Zidul are şase metri înălţime şi doar o singură persoană a reuşit să sară peste el şi să se refugieze aici, în hotel. Ceilalţi au rămas pe acoperişul şcolii, încercând să scape”, a declarat Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepționerul unui hotel aflat lângă școală.

„Am auzit focuri de armă şi multe ţipete”, a adăugat tânărul martor.

Imaginile surprinse de presa locală au arătat scene sfâșietoare în fața școlii, cu victime evacuate pe targă, părinți în lacrimi și oameni îmbrățișându-se în stare de șoc. Autoritățile au anunțat că și tatăl vitreg al atacatorului a fost arestat, fiind proprietarul pistolului de calibru .380 folosit în atac.

Poliția investighează acum dacă adolescentul a avut complici în pregătirea atacului.

Brazilia, tot mai afectată de violența în școli

Guvernul statului Acre a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat măsuri de urgență după tragedie.

„În faţa acestei tragedii, statul îşi exprimă cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor, comunităţii şcolare a Institutului Sao Jose şi tuturor cadrelor didactice afectate de acest eveniment”, au transmis autoritățile locale.

Cursurile au fost suspendate timp de trei zile în toate școlile din stat, iar echipe de sprijin psihologic au fost mobilizate pentru elevi și profesori.

Atacul readuce în atenție creșterea alarmantă a violenței în unitățile de învățământ din Brazilia. În ultimii ani, țara a fost zguduită de mai multe atacuri armate și agresiuni mortale în școli, inclusiv incidente în São Paulo, Ceará, Minas Gerais și Santa Catarina.

