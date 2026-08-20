CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează în data de 22 septembrie un concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director general la 20 de case de asigurări de sănătate din țară.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs în data de 22 septembrie 2026, ora 10⁰⁰, pentru ocuparea posturilor vacante de Director General la CAS Brăila, CAS Caraș Severin, CAS Călărași, CAS Covasna, CAS Dolj, CAS Galați, CAS Giurgiu, CAS Hunedoara, CAS Ialomița, CAS Ilfov, CAS Mehedinți, CAS Neamț, CAS Olt, CAS Prahova, CAS Sălaj, CAS Sibiu, CAS Suceava, CAS Timiș, CAS Vaslui, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot obține la sediul CNAS, respectiv la sediul caselor de asigurări de sănătate unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate menționate precum și la Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt, telefon 0372.309.240. Persoana de contact este domnul Cătălin CÎRȘTEA, consilier grad profesional superior, DMRUPSRAPPC, adresa de email [email protected].”