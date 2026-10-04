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Blocajele din Marea Neagră și Strâmtoarea Ormuz, în spatele exploziei prețurilor la cereale. Au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani

Blocajele din Marea Neagră și Strâmtoarea Ormuz, în spatele exploziei prețurilor la cereale. Au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani
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Luna septembrie 2026 a venit cu noi creșteri considerabile ale prețurilor cerealelor, pe fondul blocajelor din Marea Neagră și Strâmtoarea Ormuz. Potrivit datelor furnizate de FAO – Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, tarifele au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Indexul lunar furnizat de organizație arată că prețurile au crescut luna trecută pentru cereale, zahăr și uleiuri vegetale.

Indicele FAO al prețurilor alimentelor a urcat în septembrie la 136 de puncte, fiind cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022. În august, indicele era de 134 de puncte. Creșterea a fost alimentată de probleme logistice și temerile privind fenomenele meteo, care au majorat prețurile cerealelor. Pe lista îngrijorărilor se află fenomenul El Nino, precum și confruntările intensificate dintre Rusia și Ucraina.

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Prețuri crescute pentru cereale, zahăr și uleiuri vegetale. Sursă foto: FAO

În acest sens, exporturile agricole din regiunea Mării Negre au fost perturbate, oferta de cereale și semințe oleaginoase s-a redus, iar importatorii din Asia și Africa au căutat alternative. De asemenea, prețul grâului a atins luna trecută cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că, în cazul cerealelor, zahărului și al uleiurilor vegetale, indicii prețurilor au crescut. Au fost înregistrate, în schimb, cotații mai mici la carne și lactate.

„Vedem o creștere persistentă și din ce în ce mai generalizată a prețurilor produselor alimentare pe plan mondial. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz și din regiunea Mării Negre, combinate cu șocurile climatice, pun presiune pe energie, transport și produse alimentare cheie. Dacă se mențin, presiunile se vor resimți curând în prețurile produselor alimentare, în special în țările dependente de importurile de alimente și energie”, a spus Maximo Torero, economistul șf al organizației.

Cereale mai scumpe

Prețurile cerealelor au crescut cu 5,1% în septembrie față de august și cu 17,2% față de anul trecut. Grâul s-a scumpit cu 6,3%, iar porumbul cu 5,6%. Creșterile au fost alimentate de problemele logistice din Marea Neagră, seceta din America de Nord și incertitudinile privind Strâmtoarea Hormuz.

Prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu 0,9% în septembrie față de august 2026. Scumpirea a fost susținută de cererea ridicată pentru ulei de palmier și de temerile privind producția din Asia de Sud-Est. Evoluția a influențat și prețurile uleiurilor de rapiță și floarea-soarelui din Europa.

Creșteri au fost înregistrate și la zahăr, cu 6,1%. Prețurile zahărului au crescut pe fondul așteptărilor privind o ofertă globală mai redusă în sezonul 2026/2027. În Uniunea Europeană, producția de sfeclă de zahăr este estimată în scădere. Perspectivele sunt slabe și în Thailanda și India, afectate de condițiile meteo. În Brazilia, ploile abundente au perturbat recoltarea și au susținut creșterea prețurilor.

Cotații mai mici la carne și lactate

Organizația mai arată scăderi ale cotațiilor la carne (cu 1,1%) și lactate (cu 0,1%).

„Scăderea a reflectat cotațiile mai mici pentru carnea de pasăre și de porc, în timp ce prețurile cărnii de vită și de oaie au rămas, în linii mari, stabile. Cotațiile internaționale pentru carnea de pasăre au scăzut pe fondul unei oferte abundente la export din partea Braziliei și al unei cereri mai reduse din partea Uniunii Europene, ca urmare a intrării în vigoare, la 3 septembrie, a cerințelor de import privind utilizarea antimicrobienelor”, explică FAO.

„Scăderile prețurilor la brânză au fost aproape compensate de creșterile cotațiilor pentru laptele praf, în timp ce prețurile untului au înregistrat variații minime”, arată organizația.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, FAO

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