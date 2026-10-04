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Diana Șoșoacă „deconspiră un complot” de asasinare a lui Călin Georgescu în arest. „Sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți”

Diana Șoșoacă „deconspiră un complot” de asasinare a lui Călin Georgescu în arest. „Sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți”
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Europarlamentarul Diana Șoșoacă susține, într-o postare pe rețelele sociale, că ar exista un plan pentru asasinarea lui Călin Georgescu în locul de detenție în care acesta se află. Lidera partidului S.O.S afirmă că 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți ar fi implicați într-un presupus complot, însă nu prezintă nicio dovadă privind implicarea acestora.

Șoșoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care susține, fără a prezenta dovezi, că viața fostului candidat la alegerile prezidențiale ar urma să fie pusă în pericol în săptămâna ce urmează. Ea afirmă că Georgescu ar avea șanse mari să își piardă viața și lansează o teorie controversată potrivit căreia prima variantă pentru asasinarea lui ar viza otrăvirea prin alimente.

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„C.G. – 89% de a-și pierde viața. 89% prin alimente, apoi, dacă nu funcționează, se va încerca ceva violent/atac fizic. În următoarea săptămână”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

Șoșoacă susține că sunt implicați angajați ai penitenciarului și deținuți

În același mesaj, europarlamentara afirmă, fără să prezinte vreo probă, că șeful penitenciarului ar fi ales să rămână „neutru” și ar fi acceptat tacit presupusa acțiune în schimbul unei presupuse promisiuni de protecție. De asemenea, Șoșoacă susține, fără dovezi, că în presupusul plan de asasinare ar fi implicați 5 angajați ai locului de detenție, dar și 3 deținuți.

„Șeful penitenciarului a decis să rămână neutru, încuviințând tacit contra promisiunii de protecție, și sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți”.

Europarlamentara lansează acuzații la adresa unor structuri de informații

Diana Șoșoacă lansează acuzații și la adresa unor structuri de informații, despre care susține, fără dovezi, că ar cunoaște situația sau că ar avea un anumit grad de implicare. Europarlamentara mai spune și că alte instituții importante din stat „nu vorbesc”, una dintre structuri ar fi „destul de implicată” și că o alta „știe dar tace”.

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