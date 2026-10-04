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LOTO 6/49. Noi trageri loto duminică, 4 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română

LOTO 6/49. Noi trageri loto duminică, 4 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română
Rezultate LOTO 6/49. Numerele extrase
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Duminică, 4 octombrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru categoria I a jocului Loto 6/49, Loteria Română a anunțat un report de aproape 2,24 milioane de euro.

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Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 16.500 de câştiguri în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

La tragerea Joker, s-a înregistrat joi un câştig de categoria a III-a în valoare de peste 52.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Drobeta-Turnu Severin.

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste două milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

Numerele extrase la tragerile LOTO de joi, 5 iunie 2025

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

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