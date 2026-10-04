Șofer de microbuz, bătut în Autogara Târgu Jiu de un pasager turmentat, pe care l-a trezit la destinație

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut după ce a bătut un șofer de microbuz, în Autogara Târgu Jiu, relatează digi24.ro.

Pasagerul, care consumase băuturi alcoolice, adormise în timpul călătoriei și a devenit agresiv după ce șoferul l-a trezit la destinație.

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IPJ Gorj a informat, duminică, despre incidentul violent care a avut loc în incinta Autogării Târgu Jiu.

„Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost pasager într-un microbuz condus de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Târgu Jiu, care efectua o cursă către Târgu Jiu. Pe parcursul deplasării, bărbatul de 36 de ani ar fi adormit în microbuz, iar la sosirea în Autogara Târgu Jiu, conducătorul autovehiculului l-a trezit pentru a coborî. Ulterior, pe fondul consumului de alcool, bărbatul de 36 de ani ar fi exercitat acte de violenţă asupra şoferului de microbuz”, a arătat sursa citată.

Individul a devenit violent și cu alți oameni aflați în autogară.

Poliţiştii de la Poliţia Târgu Jiu – Biroul de Investigaţii Criminale au început cercetările, deşi persoana vătămată nu a formulat plângere penală. „Totodată, din cercetări a rezultat că, ulterior agresiunii, bărbatul de 36 de ani ar fi manifestat un comportament violent faţă de alte persoane aflate în incinta autogării, prin aceste acţiuni fiind tulburată ordinea şi liniştea publică”, a adăugat Poliţia. Bărbatul de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Gorj.