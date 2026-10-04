Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a provocat reacții și în rândul românilor din diaspora. La Roma, în Piazza di Porta San Giovanni, oamenii își exprimă nemulțumirea față de Executivul de la București și cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Protestul a început la ora 14:00 și are ca scop, spun organizatorii, obținerea unor explicații publice privind situația politică și judiciară din România. Sute de susținători ai lui Georgescu flutură steaguri ale României și scandează: „România nu uita, diaspora e de partea ta!”, „Jos Guvernul mafiot!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „Noi suntem Georgescu!”.
Liderul AUR, George Simion, le-a cerut susținătorilor lui Călin Georgescu, într-un videoclip postat vineri pe pagina sa de Facebook, să iasă în stradă și să fie alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale. El a anunțat proteste în România și un miting pentru 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, la Bruxelles.
Apelul lui George Simion a venit în contextul manifestațiilor organizate în sprijinul lui Călin Georgescu, inclusiv în fața Arestului Central din București. Liderul AUR le-a cerut și sâmbătă românilor din țară și din diaspora să se implice în organizarea protestelor și să vorbească despre situația fostului candidat.
„Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite!”, a transmis George Simion într-o postare publicată pe Facebook.
Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.