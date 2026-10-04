Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a provocat reacții și în rândul românilor din diaspora. La Roma, în Piazza di Porta San Giovanni, oamenii își exprimă nemulțumirea față de Executivul de la București și cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Protestul a început la ora 14:00 și are ca scop, spun organizatorii, obținerea unor explicații publice privind situația politică și judiciară din România. Sute de susținători ai lui Georgescu flutură steaguri ale României și scandează: „România nu uita, diaspora e de partea ta!”, „Jos Guvernul mafiot!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „Noi suntem Georgescu!”.

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George Simion a dat tonul protestelor

Liderul AUR, George Simion, le-a cerut susținătorilor lui Călin Georgescu, într-un videoclip postat vineri pe pagina sa de Facebook, să iasă în stradă și să fie alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale. El a anunțat proteste în România și un miting pentru 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, la Bruxelles.