Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a efectuat în luna august peste 8.000 de controale la nivel național, în unități din industria agroalimentară care produc sau comercializează alimente de origine nonanimală. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 1.464.200 de lei, potrivit unui comunicat al instituției.

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Controalele au vizat operatori din domenii precum industria de morărit și panificație, producția de produse de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare.

În total, inspectorii Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au efectuat 8.104 verificări. În urma acestora au fost date 103 avertismente și aplicate 164 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor ajungând la aproape 1,5 milioane de lei.

Ce au verificat inspectorii ANSVSA

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul Programului de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au urmărit mai multe aspecte legate de siguranța produselor alimentare.

Inspectorii au verificat, printre altele, igiena și starea spațiilor și echipamentelor, condițiile în care sunt procesate și depozitate materiile prime și produsele finite, respectarea condițiilor de autorizare și funcționare, precum și trasabilitatea și etichetarea produselor.

De asemenea, controalele au urmărit modul în care operatorii aplică procedurile bazate pe principiile HACCP și programele de autocontrol.

Potrivit ANSVSA, verificările au avut și o componentă preventivă și de consiliere, iar sancțiunile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau când inspectorii au identificat riscuri importante pentru sănătatea consumatorilor.

„Majoritatea operatorilor economici depun eforturi pentru a respecta legislația, însă nu tolerăm abaterile de la normele de igienă și trasabilitate”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Acesta a subliniat că instituția urmărește atât sprijinirea și consilierea operatorilor, cât și aplicarea fermă a sancțiunilor atunci când problemele constatate nu sunt remediate.

Insecte, probleme de igienă și deficiențe de etichetare

Printre principalele nereguli descoperite în timpul controalelor s-au numărat încălcări ale normelor de igienă, inclusiv probleme privind spațiile și echipamentele, condițiile de depozitare, prezența insectelor sau utilizarea necorespunzătoare a substanțelor dezinfectante.

Inspectorii au identificat, de asemenea, deficiențe în aplicarea și documentarea procedurilor HACCP, precum și probleme legate de etichetarea și ambalarea produselor sau de caracteristicile acestora.

Alte nereguli au vizat documentele necesare pentru asigurarea trasabilității, dar și respectarea cerințelor referitoare la starea de sănătate și echiparea personalului.

În cadrul controalelor au fost prelevate și probe pentru analize de laborator, pentru verificarea conformității produselor și a respectării limitelor admise în cazul reziduurilor de pesticide, contaminanților și altor substanțe interzise.

ANSVSA le reamintește consumatorilor că pot sesiza eventualele nereguli sau pot solicita informații despre siguranța alimentelor prin Call Center-ul instituției, 0800.826.787, număr apelabil gratuit din orice rețea de telefonie.