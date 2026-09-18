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SURSE | Procurorul Recorder încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi într-un turneu prin țară. Claudiu Sandu ar vrea să mențină o stare de conflict în interiorul sistemului judiciar

SURSE | Procurorul Recorder încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi într-un turneu prin țară. Claudiu Sandu ar vrea să mențină o stare de conflict în interiorul sistemului judiciar
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Surse Gândul au transmis că Claudiu Sandu, procurorul care apare în filmul Recorder, actor în bătălia împotriva justiției, alături de grupările din presă și ONG-uri, a început un turneu prin țară prin care încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi ca să mențină în interiorul sistemului judiciar o stare de conflict, acesta fiind și interesul fostei rețele. Ca să alimenteze conflictul, acesta ar instiga la revoltă mai mulți colegi din magistratură pe care îi împinge să se plângă mai ales despre procurorul general Cristina Chiriac. 

Tot sursele Gândul ne-au spus și că procurorul Claudiu Sandu ar urma să aibă o întâlnire la Oradea cu procurorul Ciprian Florentin Man, fost șef DNA Oradea, și alți oameni din anturajul acestuia tocmai ca să pregătească revolta împotriva procurorului general Cristina Chiriac.

Claudiu Sandu a fost acuzat de Inspecția Judiciară de „delegitimarea actului de justiție”. Într-un raport al Inspecției, aceasta a subliniat că cele mai vizibile atacuri asupra justiției, prin reportajul Recorder „Justiție Capturată”, au fost exprimate prin vocea procurorului Sandu Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Cine este procurorul Recorder care încearcă să mențină o stare de conflict în interiorul sistemului judiciar

Fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și actual procuror CSM, Claudiu Sandu este unul dintre magistrații care apar în articolul de presă Recorder „Justiția capturată”, în care sistemul de justiție a fost atacat de gruparea ONG-urilor și a presei, cu puțin timp înainte de numirea șefilor de parchete din România: DNA, Parchetul General și DIICOT.

Claudiu Sandu a fost acuzat de Inspecția Judiciară de „delegitimarea actului de justiție”. Într-un raport al Inspecției, aceasta a subliniat că cele mai vizibile atacuri asupra justiției au fost făcute de el.

„Cele mai vizibile atacuri au fost exprimate prin vocea procurorului Sandu Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Acestea s-au remarcat prin vizibilitate, frecvență și impact mediatic, devenind un reper al discursului critic față de hotărârile judecătorești. Intervențiile sale au fost intens mediatizate. Prin poziția instituțională deținută, mesajele transmise de procurorul Sandu Claudiu au avut o forță simbolică sporită, fiind percepute nu doar ca opinii individuale, ci ca expresii ale unei nemulțumiri instituționale față de anumite soluții judecătorești. (…) În mod obiectiv, rolul central jucat de aceste intervenții explică de ce ele au fost ulterior preluate și integrate în construcții mai largi privind delegitimarea actului de justiție, inclusiv în materiale de presă de tipul celui realizat de Recorder, unde a avut un rol activ”, arăta raportul privind presupusele nereguli în gestionarea unor dosare de corupție, speculate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, publicat de Inspecția Judiciară.

„Spectacolul cătușelor” și arestări televizate fără condamnări în perioada Kovesi

În timpul mandatului Laurei Codruța Kovesi ca procuror general (mai 2013 – iulie 2018), a apărut metoda așa-numită „Spectacolul Cătușelor”, prin care suspecții din diverse dosare erau plimbați cu cătușele la mâini prin fața camerelor. Aceștia erau deseori politicieni sau oameni de afaceri de rang înalt, iar DNA a fost acuzată că arestările aveau doar un rol de imagine și că procedurile nu prevedeau și mediatizarea arestărilor.

Ana Maria Pătru, fosta șefă AEP, a fost reținută în noaptea de 15 spre 16 noiembrie 2016 de „Unitatea de Elită” a DNA Ploiești (procurorii Lucian Onea și Cerasela Răileanu) și a fost acuzată de trafic de influență și spălare de bani. Ulterior, ea a fost achitată de Curtea de Apel București care a constatat că „fapta nu există”.

În aceeași situație s-a aflat și fosta șefă DIICOT Alina Bica, care a fost acuzată în două dosare de abuz în serviciu, luare de mită și intervenții pentru clasarea unei cauze. În ambele dosare, Alina Bica a fost achitată definitiv de ÎCCJ. Ea a fost totuși condamnată definitiv în 2019 într-un alt dosar în care era acuzată de favorizarea unui om de afaceri.

Adrian Sârbu, fostul patron Pro TV, a fost și el arestat în februarie 2015 și era acuzat de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, instigare la delapidare și spălare de bani. Dosarul lui a ajuns în fața judecătorilor în aprilie 2016, dar a fost trimis înapoi la Parchetul General pentru refacerea anchetei după ce ÎCCJ a decis că există nereguli în modul în care a fost construit dosarul. În 2026 Curtea de Apel București a confirmat că fapta lui Adrian Sârbu s-a prescris, iar procesul penal nu a mai putut continua.

 

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