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AUR propune dezbaterea publică a proiectului de lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României

AUR propune dezbaterea publică a proiectului de lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României
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Partidul AUR și generalul Mircia Chelaru, în calitate de inițiator al proiectului, propun, alături de Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților, dezbateri publice pentru îmbunătățirea proiectului privind onorarea simbolurilor naționale.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) invită toate instituțiile, organizațiile și persoanele interesate să contribuie cu observații, propuneri și critici de conținut la îmbunătățirea proiectului de lege.

Facem această invitație ca urmare a reacțiilor pe care proiectul le-a generat în societatea românească și tocmai pentru că nu dorim ca o inițiativă referitoare la simbolurile naționale să devină un nou motiv de tensiune și polarizare. Într-o societate în care există deja suficiente clivaje și tensiuni, simbolurile naționale trebuie să unească, nu să dezbine.

De aceea, Partidul AUR și generalul Mircia Chelaru doresc ca dezbaterea să depășească cadrul unui singur partid. Nu propunem o dezbatere organizată unilateral de AUR. Ne exprimăm disponibilitatea de a organiza, în Parlamentul României, alături de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților, dezbateri și consultări publice asupra proiectului, cu participarea tuturor celor care au atribuții în domeniu, sunt vizați de prevederile sale sau pot contribui prin expertiză la îmbunătățirea textului.

Proiectul a parcurs etapa Senatului și se află la Camera Deputaților. Considerăm că această etapă trebuie folosită pentru o consultare reală și pentru identificarea acelor formulări care necesită clarificări, completări sau modificări.

Invitația noastră se adresează partidelor parlamentare, Patriarhiei Române și celorlalte culte religioase recunoscute, reprezentanților Armatei Române, instituțiilor publice competente, mediului academic, organizațiilor societății civile, asociațiilor de veterani și rezerviști, specialiștilor în drept constituțional și ceremonial de stat, precum și tuturor celor interesați.

Îi invităm să transmită observații și propuneri concrete Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților, astfel încât acestea să poată fi analizate în cadrul procedurii parlamentare.

AUR își asumă proiectul, dar asumarea unui proiect nu înseamnă refuzul dialogului. Dimpotrivă: vrem să îl îmbunătățim. Suntem deschiși amendamentelor, observațiilor și criticilor constructive care pot face legea mai clară, mai echilibrată și mai bine adaptată realităților societății românești.

Miza proiectului este una care depășește orice partid politic: onorarea corectă a simbolurilor fundamentale ale statului român – Drapelul, Stema, Imnul și Ziua Națională – precum și consolidarea legăturii dintre demnitarii români și statul român căruia îi servesc și față de care și-au asumat obligații și jurăminte.

Simbolurile naționale nu sunt ale AUR, ale unui alt partid sau ale unei anumite majorități politice. Ele aparțin tuturor românilor. Tocmai de aceea, regulile prin care acestea sunt onorate trebuie discutate cu seriozitate, fără excese și fără transformarea subiectului într-o armă de confruntare politică.

Nu ne dorim să amplificăm tensiunile existente în societate. Ne dorim ca reacțiile apărute în spațiul public să fie transformate într-o dezbatere instituțională, deschisă și constructivă, din care proiectul să iasă mai bun.

Mulțumim anticipat tuturor instituțiilor, organizațiilor, specialiștilor și cetățenilor care vor răspunde acestei invitații. Așteptăm propuneri, observații și critici constructive – critici care urmăresc îmbunătățirea proiectului, nu blocarea din principiu a oricărei reglementări privind respectarea și onorarea simbolurilor naționale.

Ne asumăm proiectul. Suntem deschiși să îl corectăm și să îl îmbunătățim. Iar dezbaterea trebuie să aibă loc transparent, în Parlament, împreună cu Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților și cu toți cei interesați.

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