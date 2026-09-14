Comunicat | Grupul PACE minte. AUR a votat ca gazul românesc să rămână în România

De o săptămână, grupul PACE repetă în spațiul public, cu o insistență suspectă, aceeași minciună: că Parlamentul ar fi dat o lege prin care OMV Petrom își stabilește singur prețul gazelor din Marea Neagră pentru următorii șapte ani, ca un „cadou” de sute de milioane de euro.

Este fals. Este o minciună fabricată și repetată cu bună știință, pentru că adevărul se verifică de oricine, oricând, gratuit, în Monitorul Oficial. Faptul că PACE continuă să repete aceeași dezinformare după ce a fost demontată punct cu punct arată că nu e vorba de o greșeală, ci de o strategie.

Legea nu conține niciun preț. PACE fie nu a citit-o, fie minte cu bună știință

Legea nr. 171/2026 autorizează Administrația Națională a Rezervelor de Stat să înscrie în buget credite de angajament, în limita unui plafon aprobat ulterior prin hotărâre de Guvern. Atât. În textul legii nu există niciun preț, nicio cantitate, niciun nume de companie și nicio durată.

Cifrele vehiculate de PACE și preluate necritic în presă — 49,9 TWh, 48.752 euro pe MWh — apar doar în expunerea de motive, ca simplă aritmetică pentru calculul plafonului bugetar. Expunerea de motive nu face parte din lege și nu obligă pe nimeni la nimic. Un partid care pretinde că analizează legislația nu are voie să confunde o expunere de motive cu textul legii — decât dacă o face intenționat, ca să dezinformeze.

Prețul a fost lăsat liber în 2022. AUR a votat împotrivă. PACE unde era?

Libertatea de preț a producătorilor de gaz din Marea Neagră nu vine din 2026, ci din Legea offshore modificată în mai 2022, care prevede explicit că producătorii au dreptul de a vinde gazele „la prețurile și în cantitățile determinate de către aceștia”. Aceeași lege a eliminat și obligația, existentă din 2018, ca jumătate din producție să fie vândută pe bursa din România.

Cei 24 de deputați AUR au votat împotriva acelei legi, în 2022.

AUR este singurul grup parlamentar care se poate prezenta astăzi cu această poziție documentată prin vot. PACE ne acuză azi de o decizie pe care noi am respins-o prin vot acum patru ani. Această inversare a adevărului nu este o eroare de interpretare — este dezinformare asumată, construită pentru a arunca vina exact pe cei care s-au opus.

Ce a rămas statului: un drept de cantitate, nu de preț — și PACE amestecă intenționat cele două

Statul român a păstrat doar un drept asupra cantității, nu asupra prețului: are șapte zile să accepte sau să refuze oferta primită, iar dacă nu răspunde, se consideră refuz. Statul nu negociază prețul — poate doar lua locul cumpărătorului străin, la prețul deja stabilit între producător și acel cumpărător.

Pe înțelesul tuturor, existau două variante: gazul rămâne în România sau gazul pleacă spre exterior. Cine susține azi că votul a fost greșit are obligația morală să spună răspicat că prefera varianta a doua — gazul românesc plecat din țară. PACE nu spune asta, pentru că sună urât. Preferă să distorsioneze faptele.

Prețul real dărâmă complet narativa PACE

La 2 septembrie 2026, gazul se tranzacționa în Europa la aproximativ 74 euro pe MWh, cu cotații pentru iarna care vine între 68 și 74 euro — o creștere de peste 120% de la începutul anului. Primele livrări din Neptun Deep sunt așteptate abia în 2027.

PACE acuză, așadar, un preț care este astăzi cu aproximativ 25 euro pe MWh SUB piață. Dacă statul ar fi refuzat oferta, aceleași cantități ar fi trebuit cumpărate acum cu circa 50% mai scump, de la un intermediar, cu gazul deja plecat peste graniță. Aceasta este realitatea pe care PACE o numește, cinic, „trădare”.

Cifra de 170 euro/MWh este inventată. PACE face manipulare pe cifre, nu jurnalism

Afirmația că prețul energiei va fi 170 euro pe MWh timp de șapte ani este pur și simplu falsă, iar oricine cu cunoștințe elementare de energetică poate verifica asta în cinci minute. O centrală pe gaz cu randament de 52-55% consumă circa 1,9 MWh de gaz pentru un MWh de electricitate. La 50 euro gazul, costul de combustibil rezultă între 92 și 96 euro pe MWh, la care se adaugă certificatele CO2 de circa 25 euro pe MWh — un cost marginal de ordinul a 120-130 euro pe MWh, nu 170.

Mai mult, cantitatea aflată în discuție reprezintă sub 10% din producția perimetrului Neptun Deep și circa 6% din consumul național. O cantitate atât de mică nu poate, din punct de vedere tehnic, să stabilească singură prețul marginal al energiei într-o țară întreagă. PACE fie nu înțelege elementele de bază ale pieței de energie, fie le ignoră deliberat pentru a specula emoțional o cifră fabricată.

Cine a depus, de fapt, legea? PACE ascunde intenționat această informație

Inițiativa legislativă a Legii 171/2026 aparține senatorilor PNL Daniel-Cătălin Fenechiu și Maria-Gabriela Horga, alături de coinițiatorul Mircea Abrudean. Nu este o inițiativă AUR. PACE alege să nu menționeze niciodată acest detaliu, pentru că nu se potrivește cu narativa pe care vrea să o vândă publicului.

Concluzie: nu este o greșeală de interpretare. Este dezinformare repetată cu bună știință

Grupul PACE nu a comis o eroare de analiză. A construit, punct cu punct, o narativă falsă: a confundat o lege din 2022 cu una din 2026, a confundat o expunere de motive cu textul unei legi, a confundat un drept de cantitate cu o fixare de preț, a inventat o cifră de 170 euro/MWh fără nicio bază tehnică și a ascuns cine a depus, de fapt, proiectul. Fiecare dintre aceste „greșeli” a mers, fără excepție, în aceeași direcție — cea care lovește în AUR.

Asta nu e confuzie. E dezinformare organizată, iar publicul are dreptul să știe cine minte și cine spune adevărul, documentat, verificabil, punct cu punct.

AUR a votat, în 2022, împotriva liberalizării prețului. AUR nu a depus legea din 2026. AUR a apărat interesul românilor, la un preț sub piață, într-o criză energetică europeană reală. Cine repetă altceva minte — și o face intenționat.