Prima pagină » Știri externe » Putin a votat online la alegerile pentru Duma de Stat din Rusia. Câți cetățeni din Moscova s-au prezentat la urne până la ora 15:00

Putin a votat online la alegerile pentru Duma de Stat din Rusia. Câți cetățeni din Moscova s-au prezentat la urne până la ora 15:00

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a votat de la distanță la alegerile pentru deputații Dumei de Stat. Șeful statului rus și-a exprimat alegerea online, completând un buletin de vot pe un computer din biroul său de la Kremlin.

În imagini, președintele, care apare așezat în fața computerului din biroul său, a spus: „Nu poți greși”. După ce a dat câteva clicuri cu mouse-ul și și-a exprimat votul online, Putin a spus: „Mulțumesc!”.

În ultimii ani, președintele rus a preferat să voteze online. El a votat online atât la alegerile prezidențiale, cât și la alegerile pentru Duma Municipală din Moscova din 2024, reamintește presa din Rusia.

Participarea la alegerile pentru Duma de Stat, la nivel național, era de 10,41% la ora 14:00, ora Moscovei, a transmis Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse, potrivit TASS. Ulterior, Comisia Electorală a orașului Moscova a anunțat că peste 1,8 milioane de persoane au votat până la ora 15:00, ora Moscovei, în prima zi a alegerilor din Moscova.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Anterior, Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii și-a exprimat votul în alegerile pentru deputații din Duma de Stat a VIII-a. El a făcut acest lucru la Reședința Patriarhală din Moscova.

Și echipajul Stației Spațiale Internaționale (ISS) a participat la alegerile pentru deputații din Duma de Stat. Cosmoanții Piotr Dubrov, Anna Kikina și Andrei Fediaev au votat direct de pe orbită, prin intermediul unei legături video.

Votul a fost efectuat prin intermediul reprezentantului autorizat al echipajului, Andrei Babkin, șef adjunct al Centrului de Antrenament pentru Cosmonauti. La întâlnire au fost prezenți și Vladimir Pechenin, președintele Comisiei Electorale Teritoriale Korolev, și Tatyana Zelentsova, președinta Comisiei Electorale căreia îi sunt repartizați cosmonauții.

În timpul sesiunii de comunicare, fiecare membru al echipajului și-a exprimat pe rând alegerea în privat în fața comitetului electoral. Un reprezentant de încredere a înregistrat voturile cosmonauților pe buletinele de vot prescrise, care au fost apoi aruncate într-o urnă portabilă și livrate la secția de votare.

În perioada 18–20 septembrie 2026, în Rusia au loc alegerile pentru Duma de Stat a IX-a legislatură. Prin sistemul mixt vor fi aleși 450 de parlamentari: 225 pe liste de partid și tot atâția în circumscripții uninominale.

Pe lângă deputații din Duma de Stat, într-una din zilele de vot, rușii vor alege șefii a opt regiuni și deputații din 39 de parlamente regionale.

În ajunul votului, Putin s-a adresat cetățenilor Rusiei. El a calificat campania electorală desfășurată în țară drept una importantă și decisivă. Potrivit acestuia, alegerile vor demonstra că nimeni nu va reuși să divizeze Rusia, să-i submineze suveranitatea și sistemul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Pentagonul ia în calcul retragerea a până la 40.000 de militari americani din Europa. Italia, Spania și Germania, printre țările vizate
15:23
Pentagonul ia în calcul retragerea a până la 40.000 de militari americani din Europa. Italia, Spania și Germania, printre țările vizate
VIDEO Atentat cu bombă la o moschee din Pakistan. Cel puțin 15 persoane au murit, iar peste 50 au fost rănite
14:05
Atentat cu bombă la o moschee din Pakistan. Cel puțin 15 persoane au murit, iar peste 50 au fost rănite
FLASH NEWS Fricile neobișnuite ale lui Trump: Președintele SUA se teme de rechini și baterii electrice
14:04
Fricile neobișnuite ale lui Trump: Președintele SUA se teme de rechini și baterii electrice
VIDEO Atac armat într-o școală din Filipine. Un adolescent de 16 ani a împușcat mortal doi elevi, apoi s-a sinucis
13:45
Atac armat într-o școală din Filipine. Un adolescent de 16 ani a împușcat mortal doi elevi, apoi s-a sinucis
NEWS ALERT Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite lângă Chișinău, după o bubuitură puternică auzită în zori. Poliția din Moldova publică primele imagini
13:34
Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite lângă Chișinău, după o bubuitură puternică auzită în zori. Poliția din Moldova publică primele imagini
EVENIMENT 🚨 Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita
13:17
🚨 Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita
Mediafax
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Digi24
Ce așteaptă PSD de la Siegfried Mureșan: „Trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală”
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Mihai Fifor, despre Băsescu și Bolojan: „Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Nea Ilie ne-a fezandat”
Click
Charles „părea euforic” după moartea Dianei. Acuzații șocante lansate de fratele prințesei
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Ce era „legea lui Zeus”, regula sacră încălcată în Odiseea. De ce grecii hrăneau străinul înainte să-i afle numele
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță o investigație după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa. Ce spune Zelenski
15:34
Nicușor Dan anunță o investigație după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa. Ce spune Zelenski
FLASH NEWS Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a intrat în serviciul comercial al CFR Călători. Pe ce rută circulă
15:28
Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a intrat în serviciul comercial al CFR Călători. Pe ce rută circulă
FLASH NEWS Doi cardiologi români, operație de mare complexitate în Africa de Sud. Intervenția, transmisă în direct
15:24
Doi cardiologi români, operație de mare complexitate în Africa de Sud. Intervenția, transmisă în direct
VIDEO Dinel Miruță s-a mai filmat cu o „realizare” la care nu a avut nicio contribuție: Tunelul Urșilor de pe A1. Asta nu l-a împiedicat să-și pună vesta, casca și lavaliera pentru un clip de imagine
15:19
Dinel Miruță s-a mai filmat cu o „realizare” la care nu a avut nicio contribuție: Tunelul Urșilor de pe A1. Asta nu l-a împiedicat să-și pună vesta, casca și lavaliera pentru un clip de imagine
POLITICĂ Cristian Bușoi a participat la Conferința anuală ministerială OECD. Ce teme a abordat secretarul de stat în Ministerul Energiei
15:04
Cristian Bușoi a participat la Conferința anuală ministerială OECD. Ce teme a abordat secretarul de stat în Ministerul Energiei
CONTROVERSĂ SURSE | Procurorul Recorder încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi într-un turneu prin țară. Claudiu Sandu ar vrea să mențină o stare de conflict în interiorul sistemului judiciar
15:04
SURSE | Procurorul Recorder încearcă să reactiveze vechea rețea Kovesi într-un turneu prin țară. Claudiu Sandu ar vrea să mențină o stare de conflict în interiorul sistemului judiciar

Cele mai noi

Trimite acest link pe