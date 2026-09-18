Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a votat de la distanță la alegerile pentru deputații Dumei de Stat. Șeful statului rus și-a exprimat alegerea online, completând un buletin de vot pe un computer din biroul său de la Kremlin.

În imagini, președintele, care apare așezat în fața computerului din biroul său, a spus: „Nu poți greși”. După ce a dat câteva clicuri cu mouse-ul și și-a exprimat votul online, Putin a spus: „Mulțumesc!”.

În ultimii ani, președintele rus a preferat să voteze online. El a votat online atât la alegerile prezidențiale, cât și la alegerile pentru Duma Municipală din Moscova din 2024, reamintește presa din Rusia.

Participarea la alegerile pentru Duma de Stat, la nivel național, era de 10,41% la ora 14:00, ora Moscovei, a transmis Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse, potrivit TASS. Ulterior, Comisia Electorală a orașului Moscova a anunțat că peste 1,8 milioane de persoane au votat până la ora 15:00, ora Moscovei, în prima zi a alegerilor din Moscova.

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Anterior, Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii și-a exprimat votul în alegerile pentru deputații din Duma de Stat a VIII-a. El a făcut acest lucru la Reședința Patriarhală din Moscova.

Și echipajul Stației Spațiale Internaționale (ISS) a participat la alegerile pentru deputații din Duma de Stat. Cosmoanții Piotr Dubrov, Anna Kikina și Andrei Fediaev au votat direct de pe orbită, prin intermediul unei legături video.

Votul a fost efectuat prin intermediul reprezentantului autorizat al echipajului, Andrei Babkin, șef adjunct al Centrului de Antrenament pentru Cosmonauti. La întâlnire au fost prezenți și Vladimir Pechenin, președintele Comisiei Electorale Teritoriale Korolev, și Tatyana Zelentsova, președinta Comisiei Electorale căreia îi sunt repartizați cosmonauții.

În timpul sesiunii de comunicare, fiecare membru al echipajului și-a exprimat pe rând alegerea în privat în fața comitetului electoral. Un reprezentant de încredere a înregistrat voturile cosmonauților pe buletinele de vot prescrise, care au fost apoi aruncate într-o urnă portabilă și livrate la secția de votare.

În perioada 18–20 septembrie 2026, în Rusia au loc alegerile pentru Duma de Stat a IX-a legislatură. Prin sistemul mixt vor fi aleși 450 de parlamentari: 225 pe liste de partid și tot atâția în circumscripții uninominale.

Pe lângă deputații din Duma de Stat, într-una din zilele de vot, rușii vor alege șefii a opt regiuni și deputații din 39 de parlamente regionale.

În ajunul votului, Putin s-a adresat cetățenilor Rusiei. El a calificat campania electorală desfășurată în țară drept una importantă și decisivă. Potrivit acestuia, alegerile vor demonstra că nimeni nu va reuși să divizeze Rusia, să-i submineze suveranitatea și sistemul.