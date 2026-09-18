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Cristian Bușoi a participat la Conferința anuală ministerială OECD. Ce teme a abordat secretarul de stat în Ministerul Energiei

Cristian Bușoi a participat la Conferința anuală ministerială OECD. Ce teme a abordat secretarul de stat în Ministerul Energiei
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Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a transmis, printr-un comunicat, că România și-a reafirmat, la reuniunea ministerială anuală a OCDE de la Paris, interesul pentru intensificarea cooperării internaționale în domeniul energiei nucleare și pentru un sprijin european mai puternic pentru proiectele nucleare.

De asemenea, în cadrul aceluiași comunicat, este subliniată importanța energiei nucleare pentru securitatea energetică și decarbonizarea României. Cristian Bușoi a menționat proiectele privind retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, construcția Unităților 3 și 4 și dezvoltarea reactoarelor modulare mici.

Secretarul de stat a pledat, de asemenea, pentru mecanisme de finanțare predictibile și pentru instrumente europene mai concrete și proceduri mai rapide pentru susținerea noilor proiecte nucleare.

Sursă foto: Captură foto Facebook Cristian Bușoi

„La reuniunea ministerială anuală sub egida OCDE, România a reafirmat interesul de a intensifica cooperarea internațională în domeniul energiei nucleare și de a determina un sprijin mai puternic la nivel european pentru proiectele nucleare.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a participat, la Paris, la Conferința anuală ministerială OECD, co-prezidată de SUA, „Roadmaps to New Nuclear”, și la reuniunile dedicate cooperării internaționale în domeniul energiei, unde a prezentat poziția României privind rolul strategic al energiei nucleare pentru securitatea energetică și procesul de decarbonizare.

În sesiunea plenară, a vorbit despre importanța energiei nucleare pentru România, care reprezintă un pilon al securității energetice și contribuie în prezent cu aproximativ 18–20% la producția de energie electrică a țării, precum și despre necesitatea dezvoltării pe termen lung a sectorului nuclear civil, prin proiecte precum retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, construcția Unităților 3 și 4 și dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR).

În calitate de speaker în panelul „Financing Nuclear New Build”, Cristian Bușoi a abordat tema finanțării noilor proiecte nucleare, subliniind că acestea presupun investiții semnificative și pe termen lung și au nevoie de mecanisme de finanțare predictibile, sprijin guvernamental, participare de capital privat și politici stabile. În acest context, este important ca la nivel european să existe instrumente de finanțare mai concrete și procese mai rapide și mai simple pentru aprobarea ajutorului de stat.

În cadrul reuniunii ministeriale a Grupului G7+ pentru Sprijinul Energetic acordat Ucrainei, în numele României, Cristian Bușoi a reafirmat sprijinul nostru pentru consolidarea securității energetice regionale. România continuă să dezvolte infrastructura regională de gaze și să crească capacitatea de interconectare cu Ucraina, contribuind la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și la accesul Ucrainei la piața europeană de energie electrică.

Delegația României, condusă de secretarul de stat Cristian Bușoi, a avut, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu delegația americană condusă de Secretarul adjunct pentru Energie al Statelor Unite, James Danly. S-a discutat despre componenta energetică a Parteneriatului Strategic România–SUA, în care energia nucleară reprezintă un pilon important, precum și despre proiectele comune privind Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă și cooperarea în domeniul reactoarelor modulare mici.

România va continua să consolideze cooperarea cu partenerii europeni și transatlantici și să susțină dezvoltarea energiei nucleare, un domeniu esențial pentru securitatea energetică, competitivitatea și decarbonizarea României”, a transmis Cristian Bușoi, pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Captură foto Facebook Cristian Bușoi

Sursă foto: Captură foto Facebook Cristian Bușoi

Sursă foto: Captură foto Facebook Cristian Bușoi

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