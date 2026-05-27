Prima pagină » Justiție » Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră

Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră

Adina Anghelescu
Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Azi, perchezițiile informatice la aparatura ridicată de la cei doi procurori a Parchetului Curții de Apel Constanța sunt continuate de specialiștii din Parchetul General. Tot azi, la Înalta Curte de Casație și Justiție se vor judeca contestațiile celor doi procurori arestați, Gigi Ștefan și Teodor Niță.

Avocații inculpaților consideră că există destule argumente pentru a convinge instanța că măsura arestului preventiv este mult prea drastică și poate fi înlocuită cu altă măsură sau chiar, “în cazul lui Teodor Niță, să fie lăsat în libertate întrucât în cazul acestuia nu ar exista un probatoriu solid ci doar acuzații susținute de declarația de martor a denunțătorului din caz, col. Rotaru”.

Depresia procurorului din Arestul Central

Surse apropiate anchetei au dezvăluit petru Gândul că starea de sănătate a procurorului suspendat Teodor Niță nu ar fi tocmai bună, acesta manifestând în arest simptome ale unei stări grave de depresie, însă cei de la Arestul Central au luat măsuri medicale imediate pentru ameliorarea situației.

„Această anxietate majoră este și pe fondul pierderii pe care acesta a avut-o în urmă cu câțiva ani, când fiul lui, executor judecătoresc, s-a sinucis cu pistolul pe care procurorul îl deținea în casă. Acum, în situația în care se află și pentru că el se consideră nevinovat, suportă greu arestul preventiv”, au explicat sursele pentru Gândul.

La data la care a avut loc tragedia, în noiembrie 2022, procurorul Niță a cerut ajutor de urgență, spunând că și-a găsit fiul împușcat. Tânărul, căsătorit și cu u copil mic, a decedat ulterior la spital.

La propunerea Parchetului General, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) i-a plasat în arest preventiv, pe termen de 30 de zile, pe procurorii Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor.

Decizia pronunțată în camera de consiliu, la data de 15 mai 2026, precizează următoarele:

„În baza art. 226 alin.1 și 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu privire la inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor.

În baza art.223 alin.2 C.pr.pen și art.202 alin.1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaților ȘTEFAN GIGI VALENTIN (…) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 și trafic de influență, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal și NIȚĂ TEODOR (…) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv. În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă a inculpaților Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor”, se arată în decizia instanței.

În cazul lui Gigi Ștefan e acuzat de procurori că ar fi primit o mită de 60.000 euro chiar în propriul birou. În privința lui Teodor Niță, anchetatorii afirmă că a intervenit pe lângă un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, pentru a nu sancționa o firmă administrată de o persoană apropiată procurorului.

Gigi Valentin Ștefan a fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța între anii 2016 – 2024, iar Teodor Niță a fost procuror în aceeași instituție. Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă, faptele care fac obiectul acestui dosar s-ar fi produs în perioada 2019 – 2025. Anchetatorii au indicii că inculpații, în calitate de procurori, ar fi acționat nelegal în mai multe dosare în care se fac acum cercetări într-o disjungere din acest prim dosar, printre aceste cauze existând și o urmărire penală efectuată împotriva unei persoane care ar fi nevinovată, dar acest lucru nu este cert și încă nedovedit.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Magistrații au semnat o petiție împotriva legii salarizării: „Singura preocupare a inițiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor”
22:07
Magistrații au semnat o petiție împotriva legii salarizării: „Singura preocupare a inițiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor”
JUSTIȚIE Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
17:44
Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
FLASH NEWS Fiul și nepotul lui Horațiu Potra au scăpat de controlul judiciar și pot părăsi România. Mercenarul rămâne după gratii
17:33
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra au scăpat de controlul judiciar și pot părăsi România. Mercenarul rămâne după gratii
EXCLUSIV Motivație pentru arestarea procurorilor Niță și Ștefan: “Ar putea fi conectați în mod nefiresc pentru un magistrat la mediul politic și de afaceri local!”
16:42
Motivație pentru arestarea procurorilor Niță și Ștefan: “Ar putea fi conectați în mod nefiresc pentru un magistrat la mediul politic și de afaceri local!”
JUSTIȚIE CSM respinge proiectul noii Legi a salarizării unice al lui Bolojan, care va duce la plecări din sistem: „Generează mascat o nouă diminuare a pensiei de serviciu!”
14:41
CSM respinge proiectul noii Legi a salarizării unice al lui Bolojan, care va duce la plecări din sistem: „Generează mascat o nouă diminuare a pensiei de serviciu!”
JUSTIȚIE INML acuză Guvernul de ignoranță și abandonarea problemelor medicinei legale. “Ministerul Sănătății nu poate pretinde că nu a știut!”
12:59
INML acuză Guvernul de ignoranță și abandonarea problemelor medicinei legale. “Ministerul Sănătății nu poate pretinde că nu a știut!”
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce turcii fac cafea la nisip?
FLASH NEWS Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
11:34
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
VIDEO George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
11:18
George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
ALEGERI Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
11:08
Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
FLASH NEWS Gheorghe Piperea transmite că AUR refuză varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier
11:03
Gheorghe Piperea transmite că AUR refuză varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
10:52
Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
EXTERNE Dezvăluiri Financial Times: Fondul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump este gol
10:48
Dezvăluiri Financial Times: Fondul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump este gol

Cele mai noi

Trimite acest link pe