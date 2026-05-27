Prima pagină » Știri externe » Atac ucrainean masiv cu drone și rachete Storm Shadow în Crimea. Baze militare, blocuri și infrastructură strategice din Sevastopol, lovite

Atac ucrainean masiv cu drone și rachete Storm Shadow în Crimea. Baze militare, blocuri și infrastructură strategice din Sevastopol, lovite

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Forțele ucrainene au lansat un atac aerian masiv asupra Sevastopolului, Crimeea folosind sute de drone kamikaze și rachete britanice Storm Shadow. Explozii au fost raportate în mai multe baze militare și infrastructuri strategice din peninsulă și sudul Rusiei.

Un nou val de atacuri a zguduit Crimeea anexată de Rusia, într-o operațiune descrisă de autoritățile proruse drept una dintre cele mai intense din ultimele luni. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în timpul nopții la Sevastopol, principalul port militar rus din Marea Neagră, după ceea ce oficialii locali au numit un atac masiv ucrainean cu drone și rachete, scrie Reuters.

Război în Ucraina, ziua 1532. Atac masiv asupra peninsulei Crimeea

Guvernatorul prorus Mihail Razvojaev a afirmat că aproximativ 20 de drone au fost interceptate de apărarea rusă. Razvojaev susține că în atac au fost utilizate și rachete Storm Shadow, armament cu rază lungă de acțiune furnizat Ucrainei de un consorțiu franco-britanic.

Din primele informații transmiste de autoritățile ruse, nu au fost raportate victime omenești, însă mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un sediu regional al băncii centrale ruse și un bloc de locuințe cu opt etaje.

Sursa video – X/@Nancy_NB_713

Baze militare și aeroporturi din Crimeea, vizate de explozii

Presa ucraineană, citând surse din armată, susține că operațiunea a vizat obiective militare și strategice importante din Crimeea, inclusiv comandamentul Flotei ruse din Marea Neagră. Totodată, publicația ucraineană Dialog a relatat că explozii au fost auzite în apropierea aeroporturilor militare rusești din Belbek, Kacea și Saki.

Potrivit acelorași surse, deflagrații au fost raportate în mai multe regiuni ale Crimeei, în apropierea unor instalații militare și infrastructuri strategice controlate de Rusia.

În paralel, un alt atac atribuit Ucrainei a vizat o unitate de reparații pentru avioane militare din Taganrog, oraș situat în sudul Rusiei, aproape de granița ucraineană. Autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete.

Ministerul rus al Apărării a transmis că, în total, 140 de drone au fost doborâte în timpul nopții.

În același timp, Ucraina a raportat noi atacuri rusești asupra regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, unde 21 de persoane au fost rănite. La Cernigău, în nordul Ucrainei, autoritățile au anunțat cel puțin 15 explozii în urma unui atac masiv cu drone lansat de Rusia.

Recomandarea autorului

NATO pregătește mobilizarea rapidă a 60.000 de mii de soldați pe flancul estic până în 2030, pe fondul unui posibil război cu Rusia

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
11:08
Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
EXTERNE Dezvăluiri Financial Times: Fondul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump este gol
10:48
Dezvăluiri Financial Times: Fondul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump este gol
ANALIZA de 10 Călcâiul lui Ahile. Cum s-a transformat sistemul de recrutare din Ucraina într-o „vânătoare de oameni”, de front scapă doar privilegiații. „Erau Rolls-Royce-uri și Bentley-uri peste tot”
10:00
Călcâiul lui Ahile. Cum s-a transformat sistemul de recrutare din Ucraina într-o „vânătoare de oameni”, de front scapă doar privilegiații. „Erau Rolls-Royce-uri și Bentley-uri peste tot”
ȘTIINȚĂ O caracatiță albastră, cât o minge de golf, a fost descoperită lângă Insulele Galapagos. Primele imagini cu creatura marină
09:53
O caracatiță albastră, cât o minge de golf, a fost descoperită lângă Insulele Galapagos. Primele imagini cu creatura marină
APĂRARE NATO pregătește mobilizarea rapidă a 60.000 de mii de soldați pe flancul estic până în 2030, pe fondul unui posibil război cu Rusia
09:10
NATO pregătește mobilizarea rapidă a 60.000 de mii de soldați pe flancul estic până în 2030, pe fondul unui posibil război cu Rusia
EXTERNE Administrația Trump, dată în judecată de Joe Biden. La mijloc sunt înregistrări audio și transcrieri ale conversațiilor purtate de fostul președinte
09:05
Administrația Trump, dată în judecată de Joe Biden. La mijloc sunt înregistrări audio și transcrieri ale conversațiilor purtate de fostul președinte
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce turcii fac cafea la nisip?
FLASH NEWS Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
11:34
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
VIDEO George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
11:18
George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
FLASH NEWS Gheorghe Piperea transmite că AUR refuză varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier
11:03
Gheorghe Piperea transmite că AUR refuză varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier
JUSTIȚIE Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
10:53
Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
10:52
Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
Gândul de Vreme Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
10:35
Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe