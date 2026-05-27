Atac ucrainean masiv cu drone și rachete Storm Shadow în Crimea. Baze militare, blocuri și infrastructură strategice din Sevastopol, lovite

Forțele ucrainene au lansat un atac aerian masiv asupra Sevastopolului, Crimeea folosind sute de drone kamikaze și rachete britanice Storm Shadow. Explozii au fost raportate în mai multe baze militare și infrastructuri strategice din peninsulă și sudul Rusiei.

Un nou val de atacuri a zguduit Crimeea anexată de Rusia, într-o operațiune descrisă de autoritățile proruse drept una dintre cele mai intense din ultimele luni. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în timpul nopții la Sevastopol, principalul port militar rus din Marea Neagră, după ceea ce oficialii locali au numit un atac masiv ucrainean cu drone și rachete, scrie Reuters.

Guvernatorul prorus Mihail Razvojaev a afirmat că aproximativ 20 de drone au fost interceptate de apărarea rusă. Razvojaev susține că în atac au fost utilizate și rachete Storm Shadow, armament cu rază lungă de acțiune furnizat Ucrainei de un consorțiu franco-britanic.

Din primele informații transmiste de autoritățile ruse, nu au fost raportate victime omenești, însă mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un sediu regional al băncii centrale ruse și un bloc de locuințe cu opt etaje.

Baze militare și aeroporturi din Crimeea, vizate de explozii

Presa ucraineană, citând surse din armată, susține că operațiunea a vizat obiective militare și strategice importante din Crimeea, inclusiv comandamentul Flotei ruse din Marea Neagră. Totodată, publicația ucraineană Dialog a relatat că explozii au fost auzite în apropierea aeroporturilor militare rusești din Belbek, Kacea și Saki.

Potrivit acelorași surse, deflagrații au fost raportate în mai multe regiuni ale Crimeei, în apropierea unor instalații militare și infrastructuri strategice controlate de Rusia.

În paralel, un alt atac atribuit Ucrainei a vizat o unitate de reparații pentru avioane militare din Taganrog, oraș situat în sudul Rusiei, aproape de granița ucraineană. Autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete.

Ministerul rus al Apărării a transmis că, în total, 140 de drone au fost doborâte în timpul nopții.

În același timp, Ucraina a raportat noi atacuri rusești asupra regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, unde 21 de persoane au fost rănite. La Cernigău, în nordul Ucrainei, autoritățile au anunțat cel puțin 15 explozii în urma unui atac masiv cu drone lansat de Rusia.

