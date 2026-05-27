Toyota recheamă în service peste 43.000 de vehicule. Care este modelul afectat
Toyota recheamă în service peste 43.000 de vehicule din cauza posibilității ca motorul să se contamineze, ceea ce ar putea crește riscul unui accident, conform Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA), scrie USA Today.

Rechemarea precizează că motorul se poate contamina cu resturi din procesul de fabricație. Resturile ar putea provoca defectarea rulmentului principal al motorului și să „ducă la oprirea motorului și pierderea puterii de acționare”, potrivit NHTSA.

Rechemarea se extinde la alte două rechemări, publicate în mai 2024 și, respectiv, noiembrie 2025.

Ce model este inclus în rechemare?

Aproximativ 43.566 de vehicule sunt rechemate, inclusiv următorul model:

  • Toyota Tundra 2024

Ce s-ar putea întâmpla cu motoarele vehiculelor incluse în rechemare?

Contaminarea motorului ar putea duce la următoarele, conform raportului de rechemare:

  • motor care bate
  • motor care funcționează necorespunzător
  • motor care nu pornește
  • motor care se oprește

O oprire a motorului ar putea duce la pierderea puterii vehiculului și la creșterea riscului de accident la viteze mai mari.

Ce extindere reprezintă această rechemare în service?

Rechemarea în service (numărul rechemării NHTSA: 26V320) extinde alte două rechemări în service (numerele de rechemare NHTSA: 24V381 și 25V767), care includ următoarele vehicule:

  • Lexus LX 2022-2024
  • Toyota Tundra 2022-2024
  • Lexus GX 2024

