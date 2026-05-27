Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege

Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

„Zilele acestea s-a înregistrat un moment istoric post-Decembrist, și anume, toate structurile de vârf ale Magistraturii: Înalta Curte, CSM, președinții Curiților de Apel și ai Tribunalelor, precum și Procurorul General, au lansat simultan un atac fără precedent împotriva noii Legi a Salarizării Unitare, prezentate în chip anti-constituțional de către ministrul Muncii, Pîslaru, din Guvernul demis prin moțiune de cenzură”, își începe publicistul Ion Cristoiu Pastila zilnică.

„Anti-constitutional deoarece un Guvern demis nu poate să facă și să se ocupe de proiecte de lege. Iată că am avut și această nouă gravă încălcare de către Guvern a Constituției: un ministru demis prin moțiune de cenzură și-a asumat această lege a Salarizării, poate chiar urmează să o negocieze cu sindicatele. Atacul vârfurilor Magistraturii nu reprezintă o noutate în raport cu această incredibilă decizie sau acțiune a Guvernului demis de a promova în Parlament o nouă Lege a Salarizării Unitare. Aproape toate categoriile profesionale de bugetari protestează împotriva Legii, Sindicatele spun că nu au fost consultate, iar eu, rar, am văzut, după 1990, o unanimitate în condamnarea unui proiect de Lege. Este explicabil. Legea Salarizării Unitare reglementează viața, destinul, situația a tuturor bugetarilor. Ea este de importanța Codului Penal, dacă nu chiar a Constituției.

Pentru că ea prevede nu numai creșteri și scăderi de salarii pentru bugetari, dar și o reașezare simbolică a diferitelor categorii. În urma acestei Legi, cineva care era încadrat la grila de salarizare contabil poate să ajungă ajutor de contabil. Pentru că, în acest domeniu al funcționarilor publici există o ierarhie, o imagine, această lege le bramburește și, repet, ea are nu numai efecte economice, reducând salariile multor categorii de funcționari. Salariul de bază nu se schimbă, însă vor fi afectați la sporuri, dar mai ales modificări de imagine publică. Este o Lege criminală, impusă de Guvernul demis Ilie Bolojan, dar și de Nicușor Dan, ea trebuie făcută în 2 săptămâni sub pretextul că altfel pierdem bani din PNRR. Iar, în chip straniu, partidele fostei coaliții au aprobat această lege fără să o vadă. A luat drept pretext faptul că pierdem 700 de milioane de euro, este un banditism, eu cred că prin efectele dezastruoase pe care le va avea asupra României merită să pierdem acești bani, pentru că ar putea să pierdem prin efecte miliarde și să facem această Lege cu dezbatere publică. E prea importantă să o facem gen: vezi că pleacă trenul”, mai spune Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Monstruoasa Coaliție PSD-PNL-USR- UDMR pune la cale un nou avorton: Legea Salarizării Unitare

Recomandarea video

Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce turcii fac cafea la nisip?
FLASH NEWS Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
11:34
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
VIDEO George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
11:18
George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
ALEGERI Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
11:08
Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
FLASH NEWS Gheorghe Piperea transmite că AUR refuză varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier
11:03
Gheorghe Piperea transmite că AUR refuză varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier
JUSTIȚIE Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
10:53
Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
EXTERNE Dezvăluiri Financial Times: Fondul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump este gol
10:48
Dezvăluiri Financial Times: Fondul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump este gol

Cele mai noi

Trimite acest link pe