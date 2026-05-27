Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege

„Zilele acestea s-a înregistrat un moment istoric post-Decembrist, și anume, toate structurile de vârf ale Magistraturii: Înalta Curte, CSM, președinții Curiților de Apel și ai Tribunalelor, precum și Procurorul General, au lansat simultan un atac fără precedent împotriva noii Legi a Salarizării Unitare, prezentate în chip anti-constituțional de către ministrul Muncii, Pîslaru, din Guvernul demis prin moțiune de cenzură”, își începe publicistul Ion Cristoiu Pastila zilnică.

„Anti-constitutional deoarece un Guvern demis nu poate să facă și să se ocupe de proiecte de lege. Iată că am avut și această nouă gravă încălcare de către Guvern a Constituției: un ministru demis prin moțiune de cenzură și-a asumat această lege a Salarizării, poate chiar urmează să o negocieze cu sindicatele. Atacul vârfurilor Magistraturii nu reprezintă o noutate în raport cu această incredibilă decizie sau acțiune a Guvernului demis de a promova în Parlament o nouă Lege a Salarizării Unitare. Aproape toate categoriile profesionale de bugetari protestează împotriva Legii, Sindicatele spun că nu au fost consultate, iar eu, rar, am văzut, după 1990, o unanimitate în condamnarea unui proiect de Lege. Este explicabil. Legea Salarizării Unitare reglementează viața, destinul, situația a tuturor bugetarilor. Ea este de importanța Codului Penal, dacă nu chiar a Constituției.

Pentru că ea prevede nu numai creșteri și scăderi de salarii pentru bugetari, dar și o reașezare simbolică a diferitelor categorii. În urma acestei Legi, cineva care era încadrat la grila de salarizare contabil poate să ajungă ajutor de contabil. Pentru că, în acest domeniu al funcționarilor publici există o ierarhie, o imagine, această lege le bramburește și, repet, ea are nu numai efecte economice, reducând salariile multor categorii de funcționari. Salariul de bază nu se schimbă, însă vor fi afectați la sporuri, dar mai ales modificări de imagine publică. Este o Lege criminală, impusă de Guvernul demis Ilie Bolojan, dar și de Nicușor Dan, ea trebuie făcută în 2 săptămâni sub pretextul că altfel pierdem bani din PNRR. Iar, în chip straniu, partidele fostei coaliții au aprobat această lege fără să o vadă. A luat drept pretext faptul că pierdem 700 de milioane de euro, este un banditism, eu cred că prin efectele dezastruoase pe care le va avea asupra României merită să pierdem acești bani, pentru că ar putea să pierdem prin efecte miliarde și să facem această Lege cu dezbatere publică. E prea importantă să o facem gen: vezi că pleacă trenul”, mai spune Ion Cristoiu.

