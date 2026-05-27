Republica Moldova înregistrează progrese mari în tranziția energetică și reușește o zi record în care peste 70% din consumul de curent provine din surse regenerabile. Totul în timp ce România stagnează la o pondere de aproape 50% și rămâne sub media Uniunii Europene.

Producția locală de energie de la Chișinău crește de 12 ori

Datele oficiale arată o transformare radicală a sistemului energetic din Republica Moldova, un ritm pe care România încă nu reușește să-l egaleze. Din totalul de peste 70% energie curată, aproape 40% provine din producția internă a țării, iar restul de 36% reprezintă energie verde din import. Cu un an în urmă, producția locală a vecinilor de peste Prut atingea doar 25%. Ministrul Dorin Junghietu evidențiază o evoluție tehnică accelerată:

„Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Acest lucru înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile (…) În doar cinci ani, s-a reușit creșterea capacităților de energie regenerabilă de peste 12 ori — de la 77 MW la peste 1 GW. ”, a declarat Dorin Junghietu.

Pe parcursul întregului an 2025, energia solară și cea eoliană au asigurat deja un sfert din consumul final brut de electricitate al Moldovei. Pentru 2030, autoritățile de la Chișinău își fixează ținte și mai mari.

„Este una dintre cele mai rapide transformări energetice din regiune. Investim în panouri solare, energie eoliană și sisteme moderne de stocare, pentru ca Moldova să aibă un sistem energetic mai sigur și mai puternic. Pas cu pas, construim o Moldovă care produce mai multă energie acasă”, a adăugat Dorin Junghietu.

Probleme tehnice comune: Lipsa bateriilor blochează surplusul de curent din timpul zilei

Atât Republica Moldova, cât și România se lovesc de aceeași problemă tehnică majoră: lipsa sistemelor de stocare a energiei. Rețelele electrice din cele două țări nu au capacitatea să păstreze energia solară produsă la orele amiezii, fapt care forțează autoritățile să cumpere curent scump în perioadele de vârf.

Subiectul securității a fost discutat în Consiliul Național de Securitate de la Chișinău. Șeful Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a explicat măsurile pregătite pentru investitori:

„S-a discutat inclusiv cum creștem capacitățile țării pentru a putea stoca energia și care sunt condițiile pe care le vom propune pentru ca cei interesați să mărească această capacitate să beneficieze de condiții mai avantajoase.”

România ocupă o poziție codașă

În timp ce Moldova raportează progrese constante, situația din România arată un ritm de dezvoltare mult mai slab. Țara noastră asigură în prezent aproximativ 50% din energia electrică din surse regenerabile, producție susținută în principal de hidrocentrale (30%) și într-o proporție mai mică de parcurile eoliene și solare (20%).

Deși procentul pare ridicat, datele oficiale Eurostat plasează România sub media Uniunii Europene, care a atins un nivel de 47,3%. Distanța față de țările fruntașe din Europa este uriașă, în condițiile în care Danemarca produce 92,4% energie verde, iar Austria ajunge la 83,1%. România rămâne blocată astfel în a doua jumătate a clasamentului european.

