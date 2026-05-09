Vești proaste pentru iubitorii muntelui. Cabana Gențiana, din Retezat, s-a făcut scrum. Imagini dezolante. De la ce a pornit incendiul

Cabana Gențiana, de pe Valea Pietrele, din Masivul Retezat, a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 mai.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului.

Pompierii au mers pe jos 3 ore

„Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape trei ore. Colegii noștri au ajuns la locul intervenției în jurul orei 2:30. Cabana, cu o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, a ars în totalitate. Focarele existente au fost lichidate și astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetația din jur și la pădure.

În momentul producerii evenimentului, în cabană nu se aflau persoane”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

Din cercetările efectuate la fața locului, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coșului de fum necurățat. Însă, potrivit paginii de Facebook Christian Adventure, incendiul ar fi pornit de la „cazanul” care încălzea apa caldă pentru dușuri.

