Ungaria are un nou Parlament. Viktor Orban își încheie oficial mandatul de 16 ani la conducerea statului

Noul Parlament de la Budapesta s-a reunit sâmbătă pentru sesiunea inaugurală și urmează ca noul prim-ministru, Péter Magyar, să fie învestit în funcție ca al 60-lea premier din istoria țării și al nouălea de la perioada comunistă, scrie Hirado.

Parlamentul ungar s-a format sâmbătă, odată cu ceremonia de depunere a jurământului de către membrii acestuia. Reprezentanții aparținând minorităților au depus jurământul în limba lor maternă, inclusiv în limba română. Odată cu formarea noului executiv, mandatul guvernului lui Viktor Orbán, care a intrat în funcție în 2022, s-a încheiat.

Este pentru prima dată de la schimbarea regimului comunist când sesiunea inaugurală a Adunării Naționale va avea loc într-un weekend, iar pentru prima dată, prim-ministrul, președintele și liderul Partidului Tisza, Péter Magyar, va fi ales în ziua sesiunii inaugurale.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare și a obținut 141 de mandate, în timp ce partidul Fidesz al lui Viktor Orbán a obținut 44 de mandate. Magyar are acum o majoritate constituțională de două treimi care îi va permite noului guvern să modifice inclusiv Constituția țării fără sprijinul opoziției. Coaliția de guvernare a fostului guvern condus de Orbán, Fidesz-KDNP, a scăzut de la 135 de mandate în total la aproximativ 52 de mandate.

Învestirea noului premier al Ungariei are loc în aceeași zi cu Ziua Europei. Cu această ocazie, drapelul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului de la Budapesta, ca un gest simbolic care marchează dorința noii administrații de a reface relațiile cu Bruxelles-ul.

