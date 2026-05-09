AUR iese la atac: Guvernul Bolojan, acuzat că a provocat cea mai mare creștere a prețului la electricitate din Uniunea Europeană

Într-o nouă ieșire publică, AUR acuză Guvernul Bolojan că a provocat o criză pe piața energiei. Concret, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că „la baza politicilor eronate ale Guvernului Bolojan stă cea mai mare creștere a prețului la electricitate din UE”.

Peiu a transmis un comunicat de presă în care acuză Executivul că „a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”.

S-a ajuns aici „prin explozia prețurilor la energie, majorarea taxelor și sugrumarea consumului populației, în timp ce statul refuză să reducă propria risipă bugetară și continuă să protejeze aparatul politic al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR”.

„Unde a greșit major guvernul Bolojan?”

„Unde a greșit major guvernul Bolojan? La baza politicilor eronate stă cea mai mare creștere a prețului la electricitate din UE: +15,4% în semestrul II 2025 față de semestrul II 2024”, susține, pe Facebook, Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR arată că „efectele scumpirii energiei s-au propagat rapid în întreaga economie, fiind amplificate de majorările taxelor introduse de coaliția aflată la guvernare. Scumpirea exagerată a energiei s-a răspândit în toată economia și, fiind simultană cu creșterea cotelor de TVA, a adus cea mai mare rată a inflației din UE, de aproape 10%”.

Mai departe, el atrage atenția că „Guvernul Bolojan a transferat costurile crizei asupra românilor, refuzând să reducă cheltuielile și consumul aparatului de stat”.

„Fenomenul inflației a adus scăderea economică, suprimând consumul unei economii dependente de consum (81% din PIB). Ceea ce nu va recunoaște niciodată niciunul dintre partidele coaliției PSD-PNL-USR-UDMR este că un sfert din consumul cu care declară că se luptă (19% din PIB) este consumul administrației, al statului. Și cum niciun partid din coaliție nu vrea să scadă consumul statului, pentru că de aici trăiesc armatele de activiști, Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR a sugrumat consumul populației.

Simplu de înțeles, nu-i așa, domnilor din PSD-PNL-USR-UDMR?”, a precizat liderul AUR.

