Câți bani vor merge în 2026 la Rabla și la extinderea canalizărilor. Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a bugetului AFM

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru 2026 a fost lansat în consultare publică.

Bugetul prioritizează extinderea rețelelor de apă și canalizare cu 1,5 miliarde de lei. Buzoianu spune că trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. De asemenea, 400 de milioane de lei vor fi destinate programului național de stocare cu baterii, iar pentru programul Rabla vor fi alocate 300 de milioane de lei.

„1,5 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de apă și canalizare! În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. Ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală.

400 milioane lei pentru program național de stocare cu baterii. Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție.

Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.”

De asemenea, o componentă centrală a planului este alocarea a 700 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public. Măsura, spune ministra Mediului, va crește exponențial nivelul de siguranță în localitățile din România și va reduce costurile administrative. De asemenea, 250 de milioane de lei vor fi alocate pentru programul național de împăduriri.

„700 milioane de lei sunt direcționate către programul de iluminat public. Finanțăm proiecte de modernizare a localităților. Beneficiile imediate sunt clare: creșterea siguranței în comunități și reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administrațiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiții. 250 milioane lei sunt alocate către programul național de împăduriri. În 2026 țintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deșertificare în anumite zone”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: