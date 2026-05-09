Ion Cristoiu – Eveniment: De Ziua Europei, Nicușor Dan sparge tradiția mesajelor burdușite de clișee

În Pastila sa de sâmbătă, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că, de Ziua Europei, președintele Nicușor Dan sparge tradiția mesajelor burdușite de clișee.

„Astăzi este ziua Europei. Ca toate sărbătorile oficiale, Ziua Ziua Europei e, în chip tradițional, un moment al unor salve de clișee și bla-bla-uri, dar și de fapte, de ticuri tradiționale. În materie de fapte, de ticuri, Ziua Europei înseamnă, nu știu, luminare a Palatului Guvernului. Nu știu. În culorile Uniunii act, demnitarele sau poli, ducele își pun poli, toate le își pun de su-uri în cu culorile Uniunii Europene. În materie de clișee de discurs avem exemplu mesajelor transmise de liderii politici Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Amândouă bla-bla-uri de la un capăt la altul. Întrecându-l pe Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan, care a vorbit de care a ținut un discurs combinat cu tefelism, europenism, cu tefelism, vorbind de moștenirea comunistă, domnul Ilie bună ziua n-ar fi bine se citească, mă rog, mesaje, că mai mult nu poate. Este live, nu corupția din România.

Tot ce se întâmplă post-decembrist în România nu are nicio legătură cu comunisma, legătură cu fanariotism românesc, cu niște slăbiciuni denunțate sau dezvăluite chiar de Caragiale. Acestea s-au manifestat și în comunism. Comunismul românesc a fost infectat. Dacă în esența sa oră inițială de Moldova, la hismul românesc bun, însă în această atmosferă de clișee a venit o surpriză surpriză a plăcută, și anume discursul lui Nicușor Dan. Pentru prima dată un lider politic în din post-decembrism folosește o zi sărbătoare oficială pentru a sparge tradiția, decât ceie de ticuri de bla-bla, bla. Deci Nicușor Dan nu a își și rat ticuri cu Europa, cum suntem noi fericiți cu Uniunea Europeană? În primul rând că a făcut câteva observații, deci a folosit acest prilej pentru a transmite mesaje. Foarte important e pentru români. Primul și cel mai important e faptul că România trebuie să intre în dezbaterea privind starea Uniunii Europene.

Noi nu am intrat în această dezbatere și nu din lene, ci din slugărnici. E slugile. Nu-ți pot permite să dezbat ce fac, cum să spun în conac, boieri, ne atac boierul cu boieroaică nu-și poate slugile. Din cauza aceasta nu s-a dezbătut și Nicușor Dan a subliniat uite, citez, este printre puținii lideri europeni procidentali, să zicem, care a spus că Europa a făcut greșeli când a renunțat la la nuclear, a neglijat industria de apărare și a acționat ideologic în mai multe subiecte. Este vorba de progresismul în tratarea imigrații în transgender. Deci, am putea spune că e o înțepătură la adresa progresismului, inclusiv din România. Și foarte important, Nicușor Dan a subliniat, nu chip suveranist, că chip național, că România trebuie să-și promoveze interesele în Uniunea Europeană.

Însă, repet, pentru aceasta trebuie ca la nivelul ca toți românii să își recapete demnitatea, demnitatea națională și a fi în Uniunea Europeană, a-ți apăra interesele nu e posibil câtă vreme tu te duci la Uniunea Europeană, liderii noștri se duc candiproviciali, slugarnici, complexați. Când vom scăpa de sindromul popor-îndemâna a 2-a în raport cu alte popoare, probabil că sau nu, mai mult ca sigur că noi ne vom apăra interesele oricum, un eveniment, Nicușor Dan sparge tradiția estimata, tradiție a discursurilor pline de clișee”, spune Ion Cristoiu.

