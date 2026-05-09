Robert Fico se autointitulează „oaia neagră” a Uniunii Europene în timpul vizitei sale din Moscova. Cu ce mesaje a mers acesta la Putin

Premierul slovac Robert Fico, aflat și anul acesta la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei, s-a autointitulat „oaia neagră” a Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de acesta pentru a sublinia refuzul său față de poziția „obligatorie” impusă de Bruxelles împotriva conflictului din Ucraina, afirmă acesta.

Robert Fico le-a declarat jurnaliștilor ruși, după ce a depus o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, că în orice grup există „o oaie neagră”, iar el aparține acelei categorii deoarece respinge opiniile impuse de Uniunea Europeană, pe care le consideră greșite.

„În UE, există întotdeauna o oaie neagră. Așa că aparțin acestei turme”, a spus Robert Fico.

Deși premierul slovac a sosit în capitala Rusiei pentru ceremoniile de 9 mai, Fico nu a participat la parada militară din Piața Roșie, dar a avut un dialog cu Vladimir Putin. În cadrul acestei întâlniri, premierul slovac i-a transmis mesajele din partea politicienilor europeni, dar și a președintelui Volodimir Zelenski, și a pledat pentru negocieri ca principală cale spre încheierea conflictului. Acesta a adăugat că „mulți oameni erau interesați” de călătoria sa în capitala Rusiei.

Uniunea Europeană caută o apropiere de Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Mesajul lui Fico pentru Vladimir Putin din partea europenilor vine în contextul în care liderii Uniunii Europene au semnalat o schimbare de ton față de președintele rus și explorează posibilitatea unor discuții directe cu acesta. Președintele Consiliului European, António Costa, a precizat că există un „potențial” pentru astfel de negocieri, iar Volodimir Zelenski susține acest demers.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali [ai UE] pentru a vedea cea mai bună modalitate de a ne organiza și pentru a identifica ce trebuie să discutăm eficient cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit pentru a face acest lucru”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.

Robert Fico a făcut turul Europei pentru a ajunge la Moscova

Din cauza opoziției mai multor state europene față de această vizită de stat, premierul slovac a urmat o rută ocolitoare prin nordul Europei, după ce Polonia, Lituania, Letonia și Estonia i-au refuzat accesul în spațiul lor aerian. Potrivit planului de zbor, avionul lui Fico a zburat prin Cehia, Germania, Suedia, Finlanda și apoi Rusia.

Anul trecut, statele baltice au refuzat, de asemenea, să permită trecerea prin spațiul lor aerian aeronavei care îl transporta pe Fico în drum spre Moscova. Din cauza interdicției de zbor deasupra teritoriului baltic, avionul care îl transporta pe Fico a călătorit la Moscova pe o rută sudică: prin Ungaria, România, Marea Neagră, Georgia și Rusia. În anul 2025, Robert Fico și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, au fost singurii lideri europeni care au participat la parada din Piața Roșie.

