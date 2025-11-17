Prima pagină » Comunicate de presă » Comunicat | Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania

17 nov. 2025, 11:16, Comunicate de presă
Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori. Angajamentul BAT Romania pentru practici comerciale responsabile

BAT România lansează luna aceasta campania anuală „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, o inițiativă multianuală care își propune să informeze și să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța respectării legislației menite să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și prin afișaj stradal în zone centrale din București.

Industria tutunului și a nicotinei trece printr-o transformare majoră. Tehnologiile inovatoare care nu implică arderea tutunului – precum produsele pentru vapat, produsele pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante și produsele moderne cu nicotină pentru uz oral – oferă un potențial semnificativ pentru a sprijini fumătorii adulți să renunțe la fumat în favoarea unor alternative cu risc redus*. BAT este în prima linie a acestei transformări, cu un portofoliu solid de produse cu risc redus* care, asemenea oricărui produs care conține nicotină, sunt destinate exclusiv consumatorilor adulți. De asemenea, indiferent de canalele de comunicare sau comercializare utilizate, regulile și necesitatea unor practici responsabile rămân neschimbate.

Prevenirea accesului minorilor la toate categoriile de produse din tutun și nicotină reprezintă o prioritate absolută, iar comercianții sunt în prima linie a acestui demers. BAT are politici interne și programe foarte stricte care asigură responsabilitatea practicilor comerciale și extindem aceleași standarde către toți partenerii noștri, deoarece respectarea regulilor și a legislației este esențială pentru protejarea integrității afacerii noastre. BAT susține ferm un sistem de reglementare eficient, care să prevină accesul minorilor la produse din tutun și care să încurajeze o comunicare corectă și responsabilă a alternativelor cu risc redus* pentru fumătorii adulți.

„La BAT, responsabilitatea nu este doar un cuvânt, ci un angajament pe termen lung, de aceea investim constant în campanii multianuale care susțin respectarea unor standarde înalte de integritate în operațiunile și parteneriatele noastre. Legislația care previne accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină reprezintă normalitate și progres, iar cadrul legal cuprinzător din România demonstrează că schimbarea reală se produce atunci când lucrăm împreună. Reglementarea proporțională, bazată pe știință, și reguli comerciale clare susținute de o aplicare riguroasă pot preveni accesul minorilor și pot sprijini, totodată, fumătorii adulți să treacă la alternative mai puțin nocive, accelerând reducerea riscurilor asociate fumatului. BAT susține cu fermitate aceste obiective și colaborează cu autoritățile și partenerii comerciali pentru a asigura conformitatea deplină”, a declarat Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe pentru zona Europa de Sud-Est, BAT.

În urma modificărilor din 2024, România se numără printre primele țări din UE care au implementat o legislație cuprinzătoare pentru prevenirea accesului minorilor la toate produsele cu nicotină, inclusiv țigarete electronice fără nicotină. Acest cadru legislativ stabilește un nou standard, combinând restricții clare de vârstă cu mecanisme solide de aplicare și verificare a vârstei.

În același timp, supra-reglementarea și creșterile repetate de taxe pot favoriza piața ilicită, care subminează economia, comunitățile și eforturile de prevenire a accesului minorilor la produse din tutun. O abordare unitară din partea industriei, a comercianților și a factorilor decizionali, bazată pe practici comerciale responsabile și măsuri de reglementare adaptate contextului economic, poate închide aceste breșe și poate asigura că produsele legale din tutun și nicotină sunt accesibile strict fumătorilor adulți. Prin urmare, aplicarea eficientă a legislației este esențială, prin sancțiuni și penalități asupra celor care nu respectă regulile, în special furnizorilor de produse ilicite sau celor care vând către minori.

Despre BAT România

BAT este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al României, cu o contribuție cumulată de 11,5 miliarde lei în 2024, sub formă de taxe și accize. BAT a fost prima companie din industrie care a oferit consumatorilor adulți din România toate cele trei categorii noi de produse cu risc redus*: produse încălzite, produse de vapat și plicuri moderne cu nicotină orală. Fabrica noastră din Ploiești este un producător important de consumabile pentru glo, produsul nostru emblematic din categoria tutunului încălzit, fiind a doua ca mărime din UE și a cincea la nivel de grup, cu o investiție de 500 milioane euro în dezvoltarea sa.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

Articol susținut de BAT.

